律政司調解周啟動　林定國：是解決問題心態、未必涉艱深法律條文

律政司兩年一度旗艦活動「2024年調解周」今日正式開始，以「校園調解研討會」為主題揭開調解周序幕，律政司司長林定國認為調解的技巧和概念，並不需要等到學習法律專業才接觸，因為這是解決問題的心態和方法，並不一定涉及艱深法律原理和條文，很多同學受過基礎培訓下已能成為出色朋輩調解員。



林定國指，調解文化和技巧可以應用在日常生活各個領域、行業，以至各年齡層。今天早上研討會的主題為「調解︰促進校園-家庭-社區合作」，邀請學生、家長、專業調解員及教育工作者分享他們調解的心得。調解的核心價值在於能站在對方的角度考慮問題，體諒各方難處，以達致平衡各方利益的解決方法。他指，活動標誌著香港政府及律政司對培育下一代的重視，希望將正確的價值觀從小開始植根於年青人心中。

除研討會外，今日亦是「2024年調解徵文比賽」的頒獎典禮，比賽共接獲來自58間學校，合共超過370篇參賽作品，為歷屆比賽之冠，其中有來自大灣區學校同學的參賽作品，反映出透過比賽可以將調解文化推廣至香港以外的地區，讓不同背景的同學都能認識到調解的好。

林定國稱，徵文比賽中，感受到同學除了中英文水平甚高、文筆流暢之外，得獎作品反映出同學們對調解有充分的認識和獨特的見解。律政司又為同學們加設「調解為先」承諾書簽署儀式，見證同學對使用調解的決心，踏出第一步，簽署承諾書。他鼓勵同學們在日常生活中嘗試運用調解技巧化解分歧，在學生、老師和家長的緊密合作下，讓學校和家庭能成為構建和諧社區的基石。