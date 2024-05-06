李家超晤人力資源和社會保障部部長　就人才協作等交換意見

​行政長官李家超今日（6日）與率團來港準備出席明天（7日）舉行「香港．全球人才高峰會」一系列活動的人力資源和社會保障部部長王曉萍會面，就特區政府吸引全球人才和深化內地與香港人才協作等議題交換意見。他又指，國家移民管理局今日起實施的多項便民利企來港措施，包括延長持商務簽注人士逗留期限，及擴展人才簽注適用範圍至北京和上海，將便利內地商貿人員訪港，促進香港與內地的商貿往來。



李家超（右）今日（5月6日）與人力資源和社會保障部部長王曉萍（左）會面。（政府新聞處）

李家超表示，「搶人才、留人才」是本屆特區政府施政重點之一，明日起一連兩日舉行的高峰會由去年成立的香港人才服務辦公室主辦，是本屆政府首個以人才為主題的國際級論壇和展覽會，推廣香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的雙重角色和優勢。

李家超指，特區政府一直積極通過不同政策措施吸納海內外人才來港。截至上月底，各項人才入境計劃共收到約29萬份申請，當中近18萬份獲批，逾12萬人才已抵港。他感謝中央支持特區政府的施政方向，推出多項挺港人才措施。他說，特區政府會繼續深化內地與香港人才合作，推動職業技能人才培養及資格互認；同時會繼續與人力資源和社會保障部保持緊密溝通，促進內地和香港人才互聯互通，吸引更多世界各地頂尖人才和企業匯聚香港，為國家高質量發展作出更大貢獻。

勞工及褔利局局長孫玉菡和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席會晤。