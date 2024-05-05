會議經濟｜人才辦舉行人才高峰會　內地媒體辦收費廣州赴港參觀團

香港人才服務辦公室將於本周二及三（7及8日）舉辦「香港．全球人才高峰會」，推廣香港招攬人才的多元優勢，費用全免。有合作的內地媒體單位舉辦兩天參觀團，帶廣州參加者來港出席高峰會，當中項目也包括夜遊維港看幻彩詠香江及享受海上自助餐，並與人才辦官員對談，每人費用約2,000元人民幣。



「香港．全球人才高峰會」本周二及三舉辦。（人才辦圖片）

人才辦表示，高峰會旨在促進國際及大灣區人才交流和合作，同時向內地及全球的人才推廣香港招攬人才的多元優勢，例如吸引的人才入境政策、落戶支援，以及向他們展示香港和內地的發展機遇。

人才辦續表示，為讓有意來香港發展或已抵港人才了解更多高峰會詳情，除利用社交平台或網站大力推廣以外，亦有與不同機構合作，爭取吸引更多人才親身參與高峰會，按其需要找到相關協助與支援。參與高峰會包括「國際人才論壇」、「粵港澳大灣區人才高質量發展大會」及「機遇匯人才博覽展」，費用全免。

人才辦是次與廣東《羊城晚報》合作，因其長期聚焦在大灣區教育發展和人才培養等，項目包括在內地舉辦講座、訪談報道及利用其社交平台宣傳高峰會資訊等，高峰會期間《羊城晚報》亦是其中一個直播的平台，讓更多有興趣來港的人才了解人才辦工作及參加高峰會。

《羊城晚報》則籌辦「走進香港人才計劃」兩天參觀團，二人一房每人收費每人人民幣1,980元（港幣2,190元）。周二早上6時由廣州出發來港，除了參加四個人才高峰會活動，周二晚也安排參加者出席「夜香港」活動，乘搭洋紫荊號渡輪遊維港，看幻彩詠香江及享受海上自助餐，周三則出席《羊城晚報》人才講座專場，與人才辦官員對談。