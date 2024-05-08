的士車隊｜消息：至少6隊人醞釀爭5牌照　有巴士集團研「撈過界」

5個的士車隊牌照本月31日截止申請，車隊必須提供網約方式和電子支付，可以收取預約費，甚至協定車資不按錶收費，不過要受政府管理營運確保服務水平。消息說，反應較預期踴躍，業界醞釀至少6隊人計劃申請牌照，除了的總、的展等多個的士團體合組申請，據悉經營邨巴、校巴線的非專營巴士公司「CTBus」，亦研究伙拍「小巴大王」馬亞木之子馬僑生參與。



曾表明沒興趣申請車隊牌照的的士小巴商總會理事長周國強，接受《香港01》訪問時說正準備申請牌照，計劃購入100輛輪椅的士參與。他解釋「轉軚」是因為車隊可以不按錶收費，同時有心想做好榜樣，「不要再用藉口話的士無網約，去包庇白牌車，要制止佢哋咁講，要佢哋收聲。」



的士車隊須提供網約渠道 有電子支付方式

引入的士車隊管理制度的法例，去年12月生效，運輸署發出最多5個的士車隊牌照，邀請有興趣人士申請，不過車隊要受運輸署規管，並要符合多項要求：必須提供手機APP或網站的預約途徑；必須有電子支付方式；新加入的士車齡不得超過3年；市區或混合的士車隊要有300輛至1,000輛的士；新界的士車隊要有100輛至350輛等。政府希望透過引人的士車隊制度改變行業生態，提升服務水平和行業形象。

的士車隊可不按錶收費 口岸、主題公園設停車處

對業界而言，吸引力在於可以向的士乘客額外收取一筆預約費，或在開車前與乘客協定車資，不按錶收費。此外，政府會在多個地方設立的士車隊專屬停車處，包括高鐵站、啟德郵輪碼頭、迪士尼等，並會在官方渠道為車隊宣傳。政府亦在青衣及大埔物色用地，以短租形式批予車隊泊車和簡單維修。對乘客而言，車隊亮眼之處在於可以自己設計車身及標記，有別於現時只有紅、綠、藍三色。

的士車隊牌照本月31日截止申請，消息說，不少的士車行有意申請牌照，反應較預期踴躍。（資料圖片）

消息：至少6隊人醞釀爭5牌照 的士團體組隊申請

的士車隊牌照本月31日截止申請，消息說，市區的士不少車行有意申請牌照，反應較預期踴躍，醞釀至少組成6隊人參與，多個的士團體合組申請。

其中，的士司機從業員總會伙拍推動的士發展聯會合組申請市區的士車隊；的士小巴商總會理事長周國強所屬的順安車行，亦計劃合組市區的士車隊；代表新界的士的香港無線電的士聯誼會，聯同10間的士車行合組350輛的士車隊，暫時屬新界唯一表明申請的的士車隊。

「龍頭」車行擬落水 有邨巴公司研「撈過界」

市場消息指，「龍頭」的士車行亦研究入紙申請，包括忠誠車行、泰和車行等，的士小巴商總會會長、城市汽車集團主席唐躍峰亦可能合組入紙申請。

據悉，「小巴大王」馬亞木之子馬僑生亦研究申請，有機會伙拍非專營巴士公司「CTBus」申辦的士車隊，「CTBus」主要經營邨巴、旅遊巴、校巴、員工巴士服務，如果最終入紙申請的士車隊，「CTBus」可謂「撈過界」。

馬僑生：可能「有Partner」合作 正研究車隊營運細節

馬僑生接受《香港01》訪問時說，暫時未有拍板申請，不過承認可能「有Partner」合作，正研究車隊的營運細節和規限，包括需要出新車和聘請司機。

黃羽庭接受《香港01》訪問時說，車隊一個月營運成本約20萬元，包括開發營運手機網約程式APP，聘請文員會計處理行政事宜，車隊如果只有政府規定的下限100輛的士，一定會虧蝕。（資料圖片/羅君豪攝）

業界料起動成本1億元 基金公司主動接觸提供融資

新加入車隊的的士不得多於3年車齡，有業界人士透露令起動成本大增，「一架『小露寶』混能車32萬，比亞迪電動車33萬一部，成本貴，回報率不吸引」，估計車隊換新車需1.05億元，故有基金公司主動接觸的士業界，稱可以提供融資。

新界的士的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭接受《香港01》訪問時說，車隊一個月營運成本約20萬元，包括開發營運手機網約程式APP，聘請文員會計處理行政事宜，車隊如果只有政府規定的下限100輛的士，一定會虧蝕，故計劃有350輛的士營運，「10間車行每人30架車左右，每架車一個月皮費600蚊左右，希望將個行業搞好，皮費分擔，之後再擴充車隊」，透露車行合共的士總車數高達2000輛，有很多空間拓展業務。

曾表明未有興趣申請車隊牌照的的士小巴商總會理事長周國強，接受《香港01》訪問時說正準備申請車隊牌照。（資料圖片/梁鵬威攝）

不要用藉口話無網約，包庇白牌車，成日話的士業唔夠網約，要制止佢哋咁講 的士小巴商總會理事長周國強

周國強轉軚決定申請 受不按錶收費特點吸引

曾表明未有興趣申請車隊牌照的的士小巴商總會理事長周國強，接受《香港01》訪問時說正準備申請車隊牌照，計劃購入至少100輛輪椅的士參與，稱認同預約的士可不按錶收費的做法，「似乎離開政府規範嘅咪錶，可以喺營運方面更加好啲。」他說，希望社會不要攻擊的士業界沒提供網約服務，而令市民光顧白牌車。