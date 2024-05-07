2024調解周｜職場爭議　林定國以自身「不幸」說明多屬人際關係

「2024年調解周」今日（7日）舉行的研討會，聚焦職場爭議調解。律政司司長林定國指，工作佔據大家生活中大部分時間，促進勞資合作與共融極為重要。遇到問題和糾紛並非每次都要訴訟解決，以避免損害氣氛。他回想私人執業期間「不幸」擔任員工委員會主席(Staff Committee)，每周需處理所屬大律師事務所員工之間的問題，當中大多不涉法律問題，而是人與人之間的關係。



林定國指研討會內容涵蓋不同範疇，包括處理僱員補償索償、員工之間的衝突與糾紛等。除了現場嘉賓，線上有900人報名參加，他期望僱主、僱員在這場研討會中都有得著。

林定國又指，工作佔據生活中大部分的時間，促進勞資合作與共融極為重要。遇到問題和糾紛並非每次都要訴訟解決，以避免損害氣氛。他回想加入政府前的私人執業期間，「不幸」擔任員工委員會主席(Staff Committee)，每周需要處理所屬大律師事務所員工之間的問題，包括茶水嬸嬸或秘書之間的公平與不公平紛爭。

人與人之間關係如處理不當 可能成法律問題

他指出，這些糾紛大多不涉及法律問題，而是人與人之間的關係。如果處理不當，可能成為法律問題。即使是僱主與僱員之間的賠償索償問題，很多時沒有非黑即白的答案，因此調解是最佳、最便捷的方法，讓各方尋求共識、和解，實現雙贏。

早在2009年，律政司推出「調解為先」承諾書運動，鼓勵公司和組織簽署「調解為先」承諾書，同意先考慮採用調解解決爭議，然後才採用其他爭議解決方法或進行訴訟。至今有超過850間公司、組織或個人簽署了承諾書，當中包括法律、商業、教育、會計、建築及社會福利界別的機構和人士。他強調，調解是態度的改變，是文化，希望透過調解周活動深化社會對調解的認識，促進調解理念深入人心。