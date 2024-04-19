特別財會｜電子服務出問題　孫東：擬把相對嚴格要求擴及法定機構

政府和法定機構多項電子服務近期均出現問題，創新科技及工業局長孫東在今日（19日）立法會審議本年度預算案政府開支的特別財委會會議上表示，資科辦先後在去年11月和今年2月發出指示，要求各部門推出電子系統時，必須經由資科辦確認的獨立第3方進行壓力測試，在項目立項至出台，均要進行獨立測試；而近期發生的故障問題，令政府不得不思考，將相對嚴格要求，擴展至法定和公營機構。



孫東稱政府擬把相對嚴格的電子服務系統測試要求擴大至適用於法定機構（立法會直播截圖）

實政圓桌議員田北辰表示，區議會選舉的電子選民登記冊、「SmartPLAY」、「易通行」、「監考易」都應驗了「梅菲定律」，可以出錯的地方都會出錯。他關注資科辦如何統籌系統測試。孫東回應稱，政府資科辦有數十名技術人員，但法定和公營機構有幾百名，不能單靠資科辦處理問題；現時政府各部門和機構都有自己的資訊科技團隊，部分規模較資科辦還大。

孫東指，隨著當局推進「智慧香港」和「電子政府」，相關制度和文化必然要轉變，未來成立的「數字政策辦公室」，除維持資科辦原有支援角色，也具有政策督導職能，各部門要加強監督指導，政策局亦要擔負起監督管理轄下法定機構的職能，希望各個部門通力合作，共同把工作做得更好。

他又表示，前事不忘後事之師，很多好政策都是慘痛教訓中制訂，希望各部門不會因為電子系統出現一些挫折便「縮手縮腳」，會繼續鼓勵各部門大力推出電子政府服務，「數字政策辦公室」一定全力配合和支持。

選委界議員尚海龍要求交代推展人工智能超算中心時間表。孫東則指，由數碼港營運的人工智能超算中心，關鍵設備已抵港，設備在今年內開始運作的計劃不變，爭取盡快釋放3000P運算能力，即每秒300億億次的算力，中心會以市場營運模式運行。他又指，預算案已撥款30億元，推行人工智能資助計劃，支援建立本地人工智能生態圈。

選委界議員江玉歡關注，政府1823電話中心每年用約1.7億元營運，但服務無實質改善；而政府就改善1823電話服務的答覆，猶如「重抄答案」包括會採用人工智能技術，考慮利用聊天機械人等。孫東指，1823在今年第一季達到10秒內接聽指標，對此表示讚賞。