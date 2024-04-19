特別財會｜電子服務出問題 孫東：擬把相對嚴格要求擴及法定機構
政府和法定機構多項電子服務近期均出現問題，創新科技及工業局長孫東在今日（19日）立法會審議本年度預算案政府開支的特別財委會會議上表示，資科辦先後在去年11月和今年2月發出指示，要求各部門推出電子系統時，必須經由資科辦確認的獨立第3方進行壓力測試，在項目立項至出台，均要進行獨立測試；而近期發生的故障問題，令政府不得不思考，將相對嚴格要求，擴展至法定和公營機構。
實政圓桌議員田北辰表示，區議會選舉的電子選民登記冊、「SmartPLAY」、「易通行」、「監考易」都應驗了「梅菲定律」，可以出錯的地方都會出錯。他關注資科辦如何統籌系統測試。孫東回應稱，政府資科辦有數十名技術人員，但法定和公營機構有幾百名，不能單靠資科辦處理問題；現時政府各部門和機構都有自己的資訊科技團隊，部分規模較資科辦還大。
孫東指，隨著當局推進「智慧香港」和「電子政府」，相關制度和文化必然要轉變，未來成立的「數字政策辦公室」，除維持資科辦原有支援角色，也具有政策督導職能，各部門要加強監督指導，政策局亦要擔負起監督管理轄下法定機構的職能，希望各個部門通力合作，共同把工作做得更好。
他又表示，前事不忘後事之師，很多好政策都是慘痛教訓中制訂，希望各部門不會因為電子系統出現一些挫折便「縮手縮腳」，會繼續鼓勵各部門大力推出電子政府服務，「數字政策辦公室」一定全力配合和支持。
選委界議員尚海龍要求交代推展人工智能超算中心時間表。孫東則指，由數碼港營運的人工智能超算中心，關鍵設備已抵港，設備在今年內開始運作的計劃不變，爭取盡快釋放3000P運算能力，即每秒300億億次的算力，中心會以市場營運模式運行。他又指，預算案已撥款30億元，推行人工智能資助計劃，支援建立本地人工智能生態圈。
選委界議員江玉歡關注，政府1823電話中心每年用約1.7億元營運，但服務無實質改善；而政府就改善1823電話服務的答覆，猶如「重抄答案」包括會採用人工智能技術，考慮利用聊天機械人等。孫東指，1823在今年第一季達到10秒內接聽指標，對此表示讚賞。