五一｜內地客較目標少4萬人次　楊潤雄：符合預期　將推禮貌運動

內地五一黃金周結束，一共有76.6萬內地旅客人次訪港，與政府早前預計的80萬人次，相差4萬人次才達標。不過，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（8日）表示符合預期，當局會繼續推動跨界別合作，吸引旅客訪港，透露禮貌運動短期內會推出。



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5月8日立法會會議，文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席。（黃浩謙攝）

內地客較政府目標少4萬人次 楊潤雄：符合預期

立法會今天（8日）繼續審議《2024年撥款條例草案》，多名議員關心本港旅遊宣傳策略，認為要令旅客在香港有多元體驗。楊潤雄在會上表示，政府透過內地平台「小紅書」、「抖音」宣傳香港，會繼續推動跨界別合作，吸引旅客訪港，短期亦會推出禮貌運動。

楊潤雄說，五一黃金周內地訪港旅客超過76萬人次，按年上升22%，符合預期，其中5月2日有19萬人次來港，是今年單日新高，亦是去年年初通關以來單日第二高，料帶來超過20億元收入。翻查政府早前預計的訪港內地客數字為80萬人次，，相差4萬人次才達標。

5月8日立法會會議，創新科技及工業局局長孫東出席。（黃浩謙攝）

部門資料外洩事件頻現 孫東：會繼續把關

近期消防處和公司註冊處發生個人資料外洩事件，創新科技及工業局局長孫東稱，會繼續做好新資訊系統監管，在系統測試方面把關，防止個人資料洩露事件再次發生。

孫東又提到，香港要完善創科生態圈，上中下游協調發展，今年內就前沿科技諮詢立法會。他說港深創科園首3座大樓會如期落成，繼續積極招商招資，上月與6間公司簽署備忘錄。

5月8日立法會會議，商務及經濟發展局局長丘應樺出席。（黃浩謙攝）

丘應樺：無意放寬烈酒稅

會議上，有議員要求減免烈酒稅，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，政府要考慮需要及香港情況、公眾健康、需求等，未有計劃取消、放寬烈酒稅。

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議員關注「高才通」被濫用 孫玉菡：須有工作才能留港

會議上，亦有議員關注社會福利開支，勞工及福利局局長孫玉菡說2024/25年社會福利預算1,274億元，佔政府經常性開支22%。當中，安老服務方面，本財政年度預算為160億元，較5年前增加大約60%。孫玉菡又稱，會加強精神健康服務，提升處理複雜個案的能力，預料每年經常開支達6000萬元。當局亦會加強支援照顧者，上財政年度已經投放超過5億元，包括推出照顧者專線等。

對於有議員關注「高才通」會否被濫用，孫玉菡強調抵港人才必須有工作才能留港，入境處會嚴格把關。不過，有議員擔心措施會打擊本地就業，孫玉菡重申搶人才之餘都要保障港人就業，本年中會檢討計劃。

5月8日立法會會議，財經事務及庫務局局長許正宇出席。（黃浩謙攝）

新資本入境者投資計劃接獲130宗申請

財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港會繼續發揮香港獨特優勢，做好超級聯繫人、增值人角色。他引述市場研究，稱去年底有2700間單一家族辦公室在港營運。

在豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港方面，許正宇表示「新資本投資者入境計劃」已於今年3月1日推出，至今反應理想，截至四月底接獲超過130宗申請。政府歡迎資產擁有人在香港調配和管理財富，發揮香港多元投資機會，繼續為家族辦公室提供一站式支援。