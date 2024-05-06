長沙警局竟成五一黃金周網紅打卡景點　遊客蹲下抱頭扮被捕

警局竟成網紅景點！



湖南長沙坡子街派出所因紀錄片一炮而紅，內地五一假期間，門口出現「大排長龍」景象，遊客搞笑搶拍「蹲下抱頭照」，讓警察們無奈呼籲，請勿隨意進入辦公區域，避免影響執行公務。

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在內地社交平台近日頻頻看到，很多遊客到坡子街派出所外打卡發文，其中不乏從外地專程而來，最常出現的擺拍姿勢是做出「蹲下抱頭」的動作，假裝自己被抓。

有網友調侃說「這裡是世界上破案率最高的派出所，每天都有數不清的人來自首，無不抱頭懺悔」。

坡子街派出所走紅，源於紀錄片《守護解放西》，該紀錄片於2019年首播，片中呈現該派出所警員工作日常，由於轄區為長沙最繁華的解放西路，人流量大，民事糾紛、治安與刑事案件多，展示出警員們辦案高水準。播出後廣受好評，遂成為長沙新晉網紅景點。

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今年五一假期期間，又火了一把，派出所門口得架設大聲公提醒，「請大家有序排隊，文明打卡，嚴禁蹲下、抱頭拍照等不文明行為」。

也有不少網友表示，拍照時收到了工作人員提醒，讓大家「正能量」打卡。

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長沙市公安局天心分局工作人員此前接受《央視新聞》採訪時提醒遊客，拍照打卡時，切勿隨意進入民警辦公區域；此外儘量不要使用抱頭、蹲下、投降等易引起歧義的動作。

若偶遇「明星」警官時，不建議在其工作時與其合影，以免影響民警執行公務。

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