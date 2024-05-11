新增8個自由行城市　楊潤雄指香港有能力接待更多旅客

內地新增8個自由行城市，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示歡迎及感謝，令個人遊計劃擴展至全國所有省會，指香港有能力接待更多旅客。



內地再開放8個自由行城市。（資料圖片/梁鵬威攝）

航空、景點、交通等方面已做好準備

剛從北京回港的楊潤雄說，新增8個自由行城市，對香港相關行業有提振作用，又指香港過往一段時間復甦勢頭非常之好，在這個時候再增加動力，相信對業界有正面作用。他說過往以證明香港有能力接待旅客，3月新增兩個自由行城市時，所有安排都很暢順，而今次亦已經和持份者包括航空、景點、交通等做好準備，令遊客訪港安排暢順，呼籲大家提升服務。

5月9日楊潤雄與夏寶龍會面。（文化體育及旅遊局）

指夏寶龍鼓勵利用不同特色製造旅遊體驗

楊潤雄此行拜訪國務院港澳辦主任夏寶龍，會面期間夏提出「無處不旅遊」理念。楊潤雄指很多內地客都喜歡深度遊，去一些以往較少旅客的地方和非傳統景點，指夏寶龍是鼓勵香港利用不同的特色，去製造更多旅遊體驗。

楊潤雄又說，亞洲城市的旅遊競爭愈來愈大，香港和業界一定要有改變來迎合潮流和接受挑戰。他指每一個地方都有旅遊角度，如何讓旅客認為「要去、要體驗」，政府和業界都要去做，並提升服務質素。

楊潤雄指夏寶龍十分關心香港經濟，談到很多香港旅遊未來的發展，對香港很有信心，楊呼籲社會各界應團結一致推動香港旅遊發展。