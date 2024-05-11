自由行擴大｜5.27起西藏拉薩、黑龍江哈爾濱等8城市可港澳個人遊

國家出入境管理局今日（11日）宣布，經國務院批准，決定自5月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。連同新的8個城市，全部內地省份和自治區的省會城市，以及四個直轄市，都開放港澳自由行。



出入境管理局指，即日起，上述8個城市戶籍居民以及居住證持有人可以向當地公安機關出入境管理人工窗口，或設在人工窗口的智能簽注設備提交申請，辦理「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」。



出入境管理局5月11日宣布，經國務院批准，決定自5月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。（資料圖片/梁鵬威攝）

港澳辦主任夏寶龍周四（9日）會見文化體育及旅遊局局長楊潤雄時提到香港旅遊業要積極識變、應變、求變，多用新思路、新辦法解決面臨的問題，也要樹立「香港無處不旅遊」理念。

事隔兩日，中央就再帶來「好消息」。國家出入境管理局今日宣布，經國務院批准，決定自5月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

新安排下全部內地省份和自治區省會城市及四個直轄市都開放自由行

連同新的8個城市，全部內地省份和自治區的省會城市，以及四個直轄市，都開放港澳自由行。

即日起，上述8個城市戶籍居民以及居住證持有人可以向當地公安機關出入境管理人工窗口，或設在人工窗口的智能簽注設備提交申請，辦理「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」。

「個人旅遊簽注」包括赴香港3個月一次簽注、3個月二次簽注、1年一次簽注、1年二次簽注；赴澳門3個月一次簽注、1年一次簽注。簽注持有人每次在香港或者澳門逗留期限不超過7天。