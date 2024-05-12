母親節︱何永賢：母親要兼顧家庭及工作　與我處理房屋政策一樣難

房屋局局長何永賢趁今日（12日）母親節，到沙田禾輋邨及酒樓向婦女派環保番梘花和心意卡。她說，母親照顧家庭及兼顧工作的無窮愛心和忍耐力，「與我處理房屋政策的難度都幾乎一樣」。她說，明白居住環境是父母考慮生育的其中一個重要因素，房委會的家有初生「優先配屋」及「優先選樓」計劃，讓有年幼子女的家庭優先申請公屋或居屋單位。



何永賢：母親兼顧家庭及工作 與我處理房屋政策一樣難

何永賢與民建聯會務顧問、立法會議員李慧琼、顏汶羽、葛珮帆聯同多名區議員，到訪沙田禾輋邨及酒樓，向婦女派環保番梘花和心意卡。何永賢說，派花期間看到小朋友及青年在酒樓陪伴媽媽、婆婆或嫲嫲品茗，場面相當溫暖。

她說，母親不是容易做得好的角色，要照顧家庭、兼顧工作，當中需要無限的愛心與忍耐，但子女一個溫馨的擁抱，就能將這些艱難一掃而空。

母親照顧家庭及兼顧工作的無窮愛心和忍耐力，與我處理房屋政策的難度都幾乎一樣 房屋局局長何永賢

何永賢表示，明白居住環境是父母考慮生育的其中一個重要因素，房委會已推出家有初生「優先配屋」及「優先選樓」計劃，讓育有年幼子女的家庭，優先申請公屋或居屋。

房屋局局長何永賢趁今日（12日）母親節，到沙田禾輋邨及酒樓向婦女派環保番梘花和心意卡。（民建聯相片）

李慧琼倡推動彈性工作讓女性兼顧家庭

陪同落區的李慧琼表示，民建聯過往一直在議會關注婦女事務，建議政府參考新加坡、歐洲等地的經驗，推動彈性工作，讓女性可以按自己的家庭需要調整工作時間，令她們可以兼顧家庭和工作，實現夢想。

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作為新手爸爸的顏汶羽指，現時香港不少雙職父母，建議政府盡快落實增加託兒中心名額，及推展學前兒童課餘託管服務至全港各區，視乎情況增加託管名額，提供彈性託管時間服務，舒緩雙職父母的負擔。

葛珮帆建議政府制訂《香港女性發展藍圖》，全面審視婦女相關政策，包括就業、健康、婚姻、防止性騷擾等。