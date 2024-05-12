母親節2024｜母全天候帶自閉兒生活　冀政府專隊助離校兒融入社區

照顧自閉症子女，一班母親勞心勞力。有自閉症病人自助組織趁今日母親節（12日）公布特殊學校（智障人士）離校生支援需要及專隊意見調查結果。



兩位自閉症及智障人士的母親在席上分享，提到擔心孩子離開校園後未有服務承接，對他們能否獨立在社區生活憂心忡忡，其中一位母親更為此全天候帶兒子。



去年施政報告提出會成立支援專隊，這些母親期望政府能多做外展，為特殊學校即將離校、以至已離校的畢業生也提供支援，包括社區生活技能訓練，助孩子們融入社區，讓她們作為母親，即使他日百年歸老，都能夠真正放心。



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去年施政報告建議設專隊 支援特殊學校畢業生

鑽石山蟠龍苑去年10月發生傷人案，一對患自閉症及智障的兄弟患有自閉症及智障，搬離宿舍回家居住，其母疑因照顧壓力刀傷兩子並自殘。

政府隨即在同年的施政報告建議，今年第二季會推出支援特殊學校畢業生的專隊，為特殊學校學生畢業前六個月、寄宿生離校前12個月、及其照顧者提供最長18至24個月的支援。相關專隊已於今年4月在多間殘疾人士地區支援中心展開服務。

家長首晤專隊感覺太新 未知運作安排

王女士的兒子今年20歲，有自閉症及輕度智障，將於今年7月從特殊學校畢業。王女士上周五剛出席專隊的座談會，惟她感覺專隊太新，見面時較多是問其需要，目前仍未知詳細的服務運作安排，對此略感失望。

她指出，很多時特殊學校學生離校後也會有「真空期」，未能即時接駁到其他服務，「咁（家長）可以做咩呢？」她經常會與兒子外出，但也難以做到跟學校上學時間一樣。

她又提到，很多時自閉症人士遇事不懂解釋，有時甚至被非禮也不懂揚聲，期望新設立的專隊多做外展，協助訓練特殊學校畢業生的社區生活技能，並嘆道父母總有一日會離開子女，唯有子女們能夠獨立在社區生活，才能令父母真正感到安心。

王女士（左）上周五剛出席支援特殊學校畢業生專隊的座談會，惟她感覺專隊太新，見面時較多是問其需要，目前仍未知詳細的服務運作安排。（江麗盈攝）

冀地區中心提供生活技能訓練

另一位自閉青年的母親徐女士也有同樣憂慮，她的兒子今年已23歲，有中度智障、並患自閉症，3年前從特殊學校畢業，惟當時評估因「坐唔定」未能進入庇護工場，又考慮到兒子體能及情況穩定，不需要人照顧，故未讓兒子到展能中心。

徐女士現時「全天候」帶著兒子生活，經常母子檔去做義工，她嘆道即使相信兒子有能力獨自坐車、外出，仍會擔心他有些行為會被人誤會，「所以我唔敢囉。」她也坦言，即使現時公眾對智障人士、自閉症多了理解，但因深知兒子的行為有時確實會影響到他人，只好跟隨兒子，每次有誤會發生，都會即時向旁人道歉及解釋。

徐女士指，現時有使用地區支援中心部分服務，如申請照顧者津貼，但兒子對當中的興趣班或康樂活動不感興趣，所以未有參與。她期望，中心可以多提供生活技能訓練，幫助兒子融入社區，「教仔女係我哋責任，但有時真係唔識，希望真係呢啲訓練幫到手。」

徐女士現時「全天候」帶著兒子生活，期望中心可以多提供生活技能訓練，幫助兒子融入社區。（江麗盈攝）

調查發現照顧者自評壓力7至9分

自閉症病人自助組織一同夢慈善基金會早前也進今特殊學校（智障人士）離校生支援需要及專隊意見調查，在今年2月20日至3月5日，共收集187份意見。調查中，照顧對象大多有多重障礙，照顧者評估他們的自理能力，逾七成照顧者評為不合格。

調查中，也有八成照顧者表示自覺有情緒問題，且半數照顧者稱有照顧困難。在照顧者壓力評分中（以1至10分作自評，10分為最高壓），部六成照顧者自評壓力達7至9分。此外，有三成照顧者屬殘疾人士/長期病患者，反映存在「以殘護老」情況。

調查中兩成人未接受服務

基金會主席莊寶琼特別指出，調查中的照顧對象有近兩成未接受服務，這些個案值得關注。她解釋，當特殊學校學生離校，不再有學校的訓練及各類治療服務，等同失去原有的「保護網」，如長期未有服務承接，缺少訓練，體能、自理、社交等能力會倒退，變相也令照顧更加吃力。

她也提到，有照顧者致電照顧者支援專線，卻被告知致電地區支援中心，中心卻再告知她要先成為會員、並預約服務。她指出，這種情況令家長無所適從，最後也是靠同路人去支援。至於照顧者資訊網，更是很多家長不曾聽聞。

一同夢慈善基金會主席莊寶琼（左）特別指出，調查中的照顧對象有近兩成未接受服務，這些個案值得關注。（江麗盈攝）

調查中也問到照顧者對專隊及殘疾人士地區支援中心的意見及期望，近九成受訪者認同專隊服務對象應擴展至社區中的智障人士。有八成半受訪者期望專隊跟進家庭，直至有適切的服務配套為止，逾九成認為專隊須為智障人士家庭提供個案服務。

調查也顯示，近九成照顧者表示地區支援中心提供的照顧技巧不足夠，同時有逾九成人認為中心提供的小組，不應流於康樂活動，而是要有生活技能方面的訓練服務。

建議支援擴屋至已畢業、已成年智障人士

基金會建議，新設專隊除支援離校生外，也應擴展支援社區上、已畢業、已成年的智障人士。服務上也應著重提升社區生活技能，包括年際溝通及理財技巧，協助他們融入社區生活，甚至有助他們就業。

基金會也建議，專隊應強化家庭個案跟進，共同訓練照顧者及被照顧者。此外，基金會期望殘疾人士地區支援中心成立專隊同時，可增設緊急暫託名額，每中心增5至8個，並拓展暫託時段至晚上7時，方便雙職家長。