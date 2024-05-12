母親節2024｜一家老少飲茶慶祝午市細枱爆滿　酒樓晚市訂座遜去年

今日（12日）是母親節，到酒樓飲茶是最普遍的慶祝方法，在晒旺角一間酒樓午市發現，不乏年輕媽媽、上年紀的嫲嫲或婆婆都是座上客，一家大細樂也融融。

酒樓經理表示，今年母親節早市、午市生意額恢復至疫情前八成，但與去年相比就較少大家庭食客，「唔會以前四、五個家庭，要兩張大枱，細枱居多。」晚市訂枱數只有去年的三分之一，是早已預料，還打破慣例照常推出優惠套餐。



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今日母親節，不少市民一家人到酒樓飲茶食飯慶祝。位於旺角的倫敦大酒樓，午市座無虛席，一家大細、三代同堂到此用膳，現場所見以細枱居多，坐上三、四人，鮮見數個家庭共十多人一起用膳。

一家五口到酒樓用膳的劉女士指，今年與往年一樣與母親食飯，「媽咪辛苦咗咁多年湊大我哋，希望佢每一年嘅母親節都可以開開心心坐埋一齊食飯。」被問到為何不選擇北上慶祝時，她指，現時周末多人北上，「咁多人，老人家啊嘛，費事咁頻撲，留港消費好啲嘅。」

另外，一家三到酒樓用膳的何太表示，與以往一樣食飯慶祝母親節，被問到三歲的女兒有沒有準備甚麼時，她笑言，「一口香吻就ok 㗎啦。」她認為，酒樓人流較平時週末，今晚亦會再與家人食飯。

倫敦大酒樓經理蘇先生表示，往年母親節前兩星期已開始有客人訂枱，但上星期受天氣影響生意額比普通周末更少，「往年嚟講上星期訂枱滿咗，今年就仲有大把（枱）。」

他稱，今年母親節早市、午市生意額恢復至疫情前八成，人均消費大約100至150元。他指，與去年相比少了大家庭食客，「唔會以前四、五個家庭，要兩張大枱，細枱居多。」

相對而言晚市較淡靜，蘇先生表示，今晚訂枱數只有去年的三分之一，以往在特別節日會暫停供應優惠套餐，今年首次推出優惠套餐，「往日（在節日）特價嘢收返，無特價嘢，而家特價嘢繼續供應，仲無出高價菜式。」

他稱，以往晚上人均消費可達300元，但最近晚市食客人均消費200元以下，「嗌小菜多，鮑參翅肚少。」他期望，今晚會有walk-in（沒訂座）客人，以提高生意額。