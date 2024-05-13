政府提精準扶貧但缺需更多支援群組數據　狄志遠：缺貧窮線難衡量

政府因應精準扶貧策略，識別出三個精準扶貧目標群組，合共約95萬人。勞工界議員周小松關注，需要精準扶貧的人士當中，有多少是可自力更生，又有多少人需要更多協助。勞工及福利局局長孫玉菡回應，很難定出在這95萬人中有多少人能夠自力更生，但當局希望，尤其是較年輕人士，即使有領取綜援，都可以盡量能夠自力更生。



社福界議員狄志遠批評當局的扶貧工作不精不準不到位，又說如果沒有「貧窮線」，將欠缺科學數據作出衡量。孫玉菡表示，不認同扶貧工作不夠精不夠準，強調扶貧委員會希望針對目標群組做功夫。他又說「貧窮線」有明顯局限性及不妥地方，認為不應以單一指標去量度相關貧窮情況。



勞工及福利局局長孫玉菡。（黃浩謙攝）

立法會福利事務委員會今早討論政府的扶貧工作進展，選委界別議員江玉歡提出，當局的扶貧工作，除扶助貧窮人士，會否有目標減貧等。孫玉菡說，雖然扶貧委員會的名稱是扶貧，但工作並不止扶貧，各個項目希望做到脫貧或減貧等目標，但不希望把委員會改名。

多名議員在會上認同共創明「Teen」計劃有成效，工聯會的鄧家彪提出，當局能否進行追蹤性質研究，了解參與及沒有參與的學童在10年間的轉變。孫玉菡說，計劃設有長遠追蹤，但很難比較有參與及沒有參與計劃的學員，只能研究參與學童在參與計劃後的改變。

另一名工聯會議員吳秋北認為，社會上存在在職貧窮及長者貧窮等情況，不可以單靠共創明「Teen」計劃解決所有問題。孫玉菡說，當局不止共創明「Teen」計劃，仍有多個項目在進行，希望精準幫助有需要人士。

港澳辦主任夏寶龍曾參觀位於深水埗的社區客廳的廚房（洪芷菁攝/資料圖片）

土瓜灣、紅磡及南昌成立社區客廳

另外，繼深水埗的社區客廳後，政府接獲3個商業機構建議，在土瓜灣、紅磡及南昌成立3個社區客廳，預計今年內啟動。孫玉菡指，3個項目正進行裝，相信可加快進展，最快暑假可開幕，服務當區居民。

議員林素蔚詢問，社區客廳會否再推展至其他地區，又說在大圍或將軍澳，都有居民要租住劏房。孫玉菡回應說自己與議員一樣心急，希望可盡快開多些社區客廳，但項目堅持要政商民合作，當局積極找尋有心人協助，探討彼此合作空間。