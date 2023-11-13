議員關注扶貧會否有KPI？　孫玉菡：扶貧委員會正建立多維指標

《施政報告》提出多預措施支援弱勢社群，今年內亦會推出「社區客廳試行計劃」，有立法會議員關注有了社區客廳支援綜援家庭及增加人手支援關顧長者後，何時才能助相關人士成功脫貧，當局又會否就扶貧制定績效指標(KPI)。勞工及福利局局長孫玉菡指，扶貧委員會正建立一套多維指標，量度扶貧工作進展。



新一份《施政報告》提出，多項措施支援弱勢社群，包括由地區關愛隊探訪長者，識別有需要支援的個案，轉介至社福單位跟進、及今年內推出「社區客廳試行計劃」，為劏房戶提供共享廚房及飯廳等空間。立法會福利事務委員會今日（13日）聽取政府簡《施政報告》相關社福措施。

新思維社會福利界議員狄志遠關注有了社區客廳，或多了人探訪長者：「說要以結果為目標、有績效指標(KPI)，在整個精準扶貧中，看不到像國家做法，貧窮人口有不斷下降。」

孫玉菡：扶貧委員會望訂立多維指標量度成效

孫玉菡則回應稱，扶貧委員會很努力商討中，希望訂立一個多維指標量度做了那麼多工作後，這些目標群組是否有改變。他舉例，劏房戶的注意點是居住環境、是否有方法鼓勵更多單親戶投入職場。他稱，會盡快進行相關工作，再向立法會匯報。

選舉委員會界別議員梁毓偉則關注，社區客廳會否提供服務及舉辦活動，令兒童和青少年使用者除使用硬件，亦有青年發展等元素，增加向上流動的機會。孫玉菡稱會加社區支援及關愛共享，婦女將有健康講座或協助找工作，也會有青年服務等。

周小松質疑政府是否能給予關愛隊足夠支持。（資料圖片/林靄怡攝）

勞工界勞聯議員周小松則關注現在事事也涉及關愛隊，他形容：「我都相信關愛隊可能真的是萬能的」，質疑當局是否有足夠支援支持關愛隊完成多職能。他更質疑，社署是否有培訓計劃，令關愛隊成員有能力去識別需轉介個案。

孫玉菡則回應稱，社福機構做很多外展服務，關愛隊的工作是再加一層，當局會額外給予資源，配合關愛隊需要，提供基本培訓。