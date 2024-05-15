夏寶龍考察澳門｜與工會代表座談　工聯會：要固本強基、提升服務

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（15日）繼續在澳門的第三天考察調研行程，據澳廣視報道，夏寶龍將聽取工聯會介紹社團會務和服務等情況，並會與工聯會代表約 10多人座談交流。澳門全國政協委員、工聯理事長李從正稱，夏寶龍高度肯定工聯會工作。



夏寶龍今日（15日）繼續在澳門第三天考察調研行程，早上到澳門工聯會聽取介紹社團服務等情況（澳廣視圖片）

澳門全國人大代表、工聯會長何雪卿稱，夏寶龍對工聯的會工作予以肯定，包括社團思路、工作和相關安排等。何雪卿稱，隨著澳門經濟社會變化，職工隊伍亦有改變，認為要固本強基，檢視自身不足並持續提升服務職工的水平。

澳門全國政協委員、工聯會理事長李從正稱，夏寶龍提及工聯會是愛國愛澳的骨幹社團，在澳門回歸前後，對「一國兩制」發展行穩致遠均起著不可磨滅的功勞，是對工聯非常高度的肯定。工聯未來將持續發揮澳門特色工會作用，並在深合區居民就業和生活等方面，積極配合特區政府。

夏寶龍參觀澳門工聯會大樓的職工書屋，並向在場小朋友派禮物（澳廣視圖片）

夏寶龍一行早上約 10時乘坐專車抵達沙梨頭工聯大廈，行政長官賀一誠和經濟財政司司長李偉農迎接，夏寶龍向在場記者揮手打招呼，又短暫停留在大樓外，了解大樓重建和歷史，他又參觀職工書屋，期間亦向小朋友贈送禮物。