立會東盟考察團坐雅萬高鐵　全員要擺統一姿勢合照？｜政壇諸事町

撰文：文維廣
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立法會考察團昨晚（14日）已由馬來西亞轉抵印尼，今早展開東盟考察第四天行程，參觀雅萬高速鐵路。立法會主席梁君彥在社交平台發放的相片可見，全體團員無論在車廂或車站都擺出同一手勢合照，究竟原因何在？

梁君彥解釋指，此手勢代表着雅萬高鐵的「快速瞬達」。他又指，考察團親身體驗列車的速度，當列車去到最高時速350公里時，各成員不禁歡呼拍掌，十分興奮。

梁君彥指，印尼首架高鐵列車以「Whoosh」命名，模擬列車高速開動時的聲音，其串法是「省時、運作優化、系統可靠」的印尼文縮寫。雅萬高鐵是全東南亞第一條高速鐵路，也是「一帶一路」倡議的旗艦項目，由中國和印尼合作共建，連接印尼首都雅加達(Jakarta)和西爪哇省省會兼旅遊名城萬隆(Bandung)，全長142公里。雅萬高鐵去年10月通車，由雅加達往萬隆的車程由以往3個多小時縮短至約40分鐘，截至今年4月，累計乘客已突破256萬人次。

梁君彦形容坐在雅萬高鐵車廂中，有份特別親切感，因雅萬高鐵是首個廣泛使用中國鐵路系統、技術和工業部件的海外鐵路項目，議員耳聞目睹「一帶一路」標誌項目所創造的「雅萬高鐵經濟帶」，為印尼運輸和經濟締造效益，兩國企業合作不單為印尼引進了國家先進的鐵路技術，更為當地經貿、就業、旅遊及基礎建設等注入了強大的動力。

考察團亦趁機會與雅萬高鐵領導層分享香港高鐵的營運及管理情況，尋求未來與印尼在高鐵營運合作的新機會。考察團下午將與東盟各國代表舉行交流會，亦會禮節性拜會東盟副秘書長，就香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》RCEP的議題作交流。

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