願榮光｜港府：已知悉有社交平台遵從禁令　強調所有人應遵守

Google旗下影音平台YouTube今日（15日）表示，會遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。



特區政府發言人表示，已得悉一些社交平台已開始採取措施以遵從上述禁令，特區政府重申臨時禁制令針對與一首歌曲有關的四項指明刑事行為。被禁止的行為包括具有相關犯罪意圖而以任何方式廣播或發布該歌曲。所有人應遵守禁制令的所有要求。



2019年社會事件發生期間《願榮光歸香港》商場內有示威人士掛起直幅。(資料圖片/（梁鵬威攝）

特區政府發言人指，得悉一些社交平台已開始採取措施以遵從禁制令，重申所有人應遵守禁制令的所有要求。

發言人指，香港特區《基本法》、《香港國安法》、《香港人權法案條例》等法律，充份保障香港居民依法享有基本權利和自由，包括言論自由和新聞自由。然而，該等自由並非絕對。相關的國際公約容許為維護國家安全以法律對這些權利的行使施加合理和必要的限制，是各國普遍做法。發言人續說，基於維護國家安全，禁制令是必要、合理、合法、相稱及符合相關人權法案的要求。

發言人強調，上訴法庭在頒發禁制令時已考慮禁制令牽涉言論自由，並信納所施加的限制合憲，亦沒有對言論自由構成一些不合理的限制。發言人又稱，禁制令對奉公守法的香港市民依法行使權利和自由絕無絲毫影響，也不會窒礙資訊流通的自由。