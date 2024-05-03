民建聯倡三無大廈驗樓及消防令聯合投標　助壓低標價加快遵辦

佐敦華豐大廈4月10日發生致命火災，社會關注舊樓的消防和維修情況，原來不少舊樓多年未有遵辦消防安全指示及驗樓令。民建聯油尖旺及深水埗團隊收到不少法團或業主求助，今日（3日）約見發展局副局長陳智文及屋宇署代表，向他們提出多項意見。針對「三無大廈」或法團無法有效運作的舊樓，民建聯倡採取聯合投標方式，組織這些大廈以較合理價格，聘請物管公司及承辦商做好管理、驗樓及消防安全。



建議政府協作機制增消防處 優先處理高風險舊樓

民建聯提出包括善用由發展局統籌，由市建局、屋宇署及民政事務總署三方協作機制，並建議該機制加入消防處，優先為高風險舊樓強制驗樓及維修。並希望公布支援舊樓遵辦強制驗樓的優先次序，並加強宣傳各種支援途徑。

對於「三無大廈」或法團無法有效運作的舊樓，民建聯倡採取聯合投標方式，組織這些大廈以較合理價格，聘請物管公司及承辦商，前者協助加強大廈的管理、公共地方的清理，承辦商則處理大廈的驗樓令及消防安全指示。

倡優先支緩劏房、賓館較多的舊樓

華豐大廈有大量劏房及賓館單位，或成為安全隱患。民建聯提出將劏房較多、賓館較多的舊樓列為優先支援或「代辦工程」的目標樓宇，針對性強制驗樓及更新消防設施。

本港有大量舊樓，巡查及覆檢工作難免增加人手壓力，民建聯建議透過內部調配，增加屋宇署相關的人手。至於如何推廣消防安全，他們建議向舊樓業主及租客推行消防安全約章運動，確保消防安全設施有效及有進行年檢。另外在消防設施更新或安裝前，推出短期措施，讓住戶可以有如滅火筒等消防裝備。

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盼聯合投標遵辦大廈維修及更新消防設施

對於聯合投標的建議，民建聯立法會議員鄭泳舜表示市建局已有相關計劃，讓部份相鄰的「三無大廈」共用一個物管公司，可讓小業主以相宜管理費用獲取妥善管理服務。他認為聯合投標可在舊樓遵辦樓宇維修及消防令工作上試行，可特別針對沒有參與市建局資計劃的樓宇。

民建聯支部主席兼油尖旺區議員楊子熙則表示，有些大廈延誤了工程或更新消防設備等的招標程序，原因是業主與法團聘用工程顧問後，「回標」的價格太高，若實施聯合投標可促使工程費用下調，而且這些大廈可統一尋找市建局建議的工程顧問，來審批相關工程。他又指有居民反映，部門在驗收遵辦工程時出現滯後，希望當局留意。

深水埗區議員劉佩玉說，深水埗亦有不少舊樓存在消防安全隱患，期望盡快修訂《消防安全（建築物）條例》，讓代辦措施可盡快上馬。至於短期措施，她建議讓這些大廈添置滅火筒。