鄧炳強訪深穗探討跨境協作　商大灣區應急救援及打擊犯罪等議題

保安局局長鄧炳強昨日（16日）前往廣州和深圳，拜訪廣東省應急管理廳、廣東省公安廳和深圳市公安局，就兩地警務、打擊罪案、科技應用、應急救援及出入境服務方面交流，並獲深圳公安局送贈兩隻公安熊仔，稱讚「可愛又專業」。



鄧炳強上午到達深圳，下午轉往廣州。他在深圳首次拜訪了深圳市副市長、公安局局長趙勇。雙方討論加強警務協作、跨境人員流動和打撃罪案，尤其是騙案等多個領域交流。

獲贈公安熊仔讚可愛又專業

鄧炳強在其社交平台表示，此行特別考察南山公安分局深圳灣服務中心，對一站式公安及出入境服務，以及24小時自助服務區印象深刻，指不但可以減少市民嘅出行次數，並能在假日非辦公時間全天候在線，認為值得香港學習。

他又稱，特別開心收到深圳公安局送贈兩隻公安熊仔，可愛又專業，「會帶住佢哋返去同我哋嘅保安熊仔交流交流」。

拜訪廣東省副省長介紹23條立法

他同日在廣州拜訪了廣東省應急管理廳廳長王再華，感謝對方就推進《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》給予特區支持和指導。

鄧炳強說，相關工作取得重要成果，期望不久將來三方在香港簽署協議，並制定全新的《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，整合大灣區城市的應急救援資源，提升跨境救援效能。

鄧炳強亦拜訪廣東省副省長、公安廳廳長劉國周，介紹特區在相關範疇的最新情況，包括早前順利完成就《基本法》第23條本地立法，雙方並就不同範疇探討深化合作。