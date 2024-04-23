政府曾指要對軟對抗、假新聞高度戒備　今「叫停」立法原因何在？

律政司司長林定國今日（23日）接受傳媒訪問時說，「假新聞法」不在本屆政府立法議程上，並表明不會透過法律手段打擊「軟對抗」，因「軟對抗」行為並沒有違法。特首李家超同日被問到會否立法或動用23條應對「假新聞」時，亦表示可以自律，就由業界自行處理，明言可以不立法就不立法。



政府過去推動《基本法》23條立法的時候，多名官員曾先後表示，正研究法律手段打擊「軟對抗」及「假新聞」，更曾一度表示研究訂立「假新聞法」。不過，最新發展反映政府的取態已有變化，儘管李家超的回應仍留有一線，但結合作為政府法律顧林定國就「軟對抗」和「假新聞法」的表態，預計相關工作已「叫停」。



有政府人士指，《維護國家安全條例》已涵蓋煽動罪行，並禁止傳播對國家安全構成威脅的虛假陳述，相信相當程度上已能應對虛假訊息的放發，現階段實無必要再另訂「假新聞法」。至於建立「軟實力」抗衡「軟對抗」，也不是依靠立法可以成事，當局會再研究下一步走向。



鄧炳強在2022年多次接受傳媒訪問，均表示政府正研究立法規管「假新聞」。（資料圖片/盧翊銘攝）

鄧炳強多次指研究「假新聞法」立法

自《香港國安法》於2020年中生效後，香港進入由亂及治階段，但時任特首林鄭月娥在2021年5月表明，政府正研究制定「假新聞法」，以應對「錯誤信息，仇恨言論和謊言」，但她當時未有提出立法時間表。及至李家超領導的新一屆特區政府上台後，依然層對「假新聞」和「軟對抗」高度戒備，2022年6月28日，保安局局長鄧炳強接受《星島日報》訪問時，說政府正研究「假新聞」定義，稱「假新聞」隨時危害國家安全，因此正研究以立法或行政措施規管「假新聞」，稱最簡單的界線是「有否意圖發布自己也不相信是真、不理會真假或明知是假的訊息，而該意圖是危害他人和社會。」

鄧炳強當時認為，「假新聞法」無礙新聞自由，又建議新聞界成立具公信力的團體，確認哪些是專業新聞從業員，並擬定基本傳媒道德標準。

到了同年9月26日，鄧炳強接受《Now新聞》訪問時說，民政及青年事務局正研究透過立法或其他方法，以應對假資訊，又指一些已被檢控的傳媒報道假消息，令人憎恨政府和分化社會。

李家超去年稱 若問題可控不用訂假新聞法

到了2023年，「假新聞法」否立法就已經有「鬆動」。2023年6月29日，李家超接受《星島日報》訪問時說，「政府曾稱會研究規管「假新聞」，李家超指問題可控，不嚴重」，又指任何立法工作必要考慮是否有需要，「我的態度是，如果不需要立法，最好不要立法」，認為若自我規律下行業操守問題可控，就不用立法手段處理，「不會因為傷風咳，就當是癌症處理」。

推動23條立法 政府高層屢提以法律應對軟對抗

「假新聞法」去年中「變調」，但同期政府仍然表現「強硬」誓言必須打擊「軟對抗」。鄧炳強在2023年7月3日接受《文匯報》訪問時說，執法部門會繼續偵測危害國家安全的勢力以「軟對抗」手法散播反中亂港訊息，包括「網上巡邏」，並追究涉及違法活動人士或組織的刑事責任。

同年7月17日，鄧炳強接受《中通社》訪問時說，推展23條立法時，會考慮香港社會近年情況，以及面對的國家安全風險，包括注意「軟對抗」和網絡方面的缺口，以優化現有法例及制定有效實的方案和條文。

李家超、陳國基亦曾提及法律制度應對

除主理保安事務的鄧炳強，政府其他高層也有提及以法律應對「軟對抗」。2023年3月17日，李家超在北京拜訪多個中央部委後見記者時，就提及香港有國安風險潛伏，亦有人嘗試做「軟對抗」，所以有需要盡快就23條立法。

同年11月4日政務司司長陳國基接受《文匯報》訪問時，提到《基本法》23條立法，他說如果香港沒有完善的法律制度，去應對「軟對抗」和外部勢力干預等，香港就有可能永無寧日，發展或民生都完全是空談。陳國基當時強調，特區政府會為23條立法做好公眾諮詢，讓市民明白立法不只是憲制責任，亦有應對「軟對抗」、外部勢力干預的需要。

及至11月10日，鄧炳強接受《文匯報》訪問時，亦有提及以法律應對軟對抗。他稱《香港國安法》落實後仍有反中亂港份子死心不息，以所謂「軟對抗」方式「負隅頑抗」，為此，特區政府除了以法例應對外，還會做好宣傳教育，讓市民不會被人煽動。

當時鄧炳強說：「這正是『軟對抗』惡毒的地方，很多時他們好像不犯法，但有時卻會僭越犯法的界線，或者他會煽惑他人去犯法，但自己卻不犯法，所以我們除了用法例應對外，亦要清楚告訴香港市民，當『軟對抗』出現時，千萬不要被人煽動到，要明白這些人不是真的在搞甚麼藝術，不是真的要甚麼自由，只不過利用這個方法去危害國家安全。」

林定國：沒法律手段打擊軟對抗

不過，今日的《南華早報》刊登林定國的訪問，他在訪問中表明，不會透過法律手段打擊「軟對抗」，認為本港應效法外地，以建立軟實力抗衡「麻煩製造者」的抹黑。林定國說，「軟對抗」通常是指錯誤、誤導、不公正的訊息，舉例指「例如指香港已不再是國際金融中心」、「成為金融遺址等」的言論。他說儘管不喜歡「軟對抗」，但沒有法律手段可以打擊，因為畢竟並不違法。

「假新聞法」不在本屆政府立法議程

至於「假新聞法」，林定國表示難以區分事實與意見，加上3月通過了落實《基本法》23條本地立法的《維護家安全條例》，認為已可應對發放虛假訊息，並表明「假新聞法」不在本屆政府立法議程上。而李家超亦維持去年對「假新聞法」的立場，今日見記者時重申如果可以自律，就請行業自行處理，可以不立法就不立法。