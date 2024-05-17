夏寶龍澳門考察｜與離島區社諮委飲茶　勉澳門居民用足用好央政策

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（17日）繼續在澳門的第五天考察調研行程，早上大約 8時半抵達氹仔區一間酒樓，與離島區社區服務諮詢委員會成員飲茶交流，行政長官賀一誠亦有陪同。有離島區社諮委在會面後指，夏寶龍強調澳門居民要用足用好國家給予澳門的政策



夏寶龍今日（17日）繼續第五天的澳門考察行程，早上與離島社諮委飲茶（澳廣視圖片）

離島社諮會副召集人黃梁君形容交流氣氛輕鬆愉快，夏寶龍並關心各人的家庭及生活狀況，勉勵他們在做社區工作時要多重視青年的思想教育，多向青年宣講教導澳門好的地方。她引述夏寶龍提到，中央給予澳門非常好的發展空間，包括橫琴及很大的海域範圍可以使用，社諮委要發揮青年作用，強調澳門居民要用足用好國家給予澳門的政策，青年要主動融入國家發展大局。

離島社諮會副召集人吳鴻褀稱，夏寶龍在交流期間，詳細瞭解離島社諮會的社區工作，在醫療、教育及社區經濟等議題深入交流，並對社諮會的工作表示高度肯定，夏寶龍勉勵社諮委繼續做好社區建設和青年引導等工作。

夏寶龍今次到澳門已非首次與澳門社區服務諮詢委員會成員飲茶交流，14日早上他亦曾和部分中區、北區社區服務諮詢委員會成員飲草茶。有當日有份交流的社區諮詢委員會成員會後指夏寶龍關心澳門的經濟情況，希望澳門透過多元產業或經濟轉型，做一些適應。