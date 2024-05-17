林定國：中葡平台突顯澳門優勢　冀與港優勢互補促進法律人才交流

律政司司長林定國今日（17日）在澳門出席一個法律研討會開幕式致辭時指，中葡平台是澳門獨特優勢的突出體現，而香港律政司正推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，歡迎澳門的法律專才也參與學院主辦的交流或培訓項目，相信香港的法律人才學院將可與澳門的中葡平台角色優勢互補，促進「一帶一路」沿線地區的人才交流，



律政司司長林定國資深大律師今日（五月十七日）在澳門舉行的「新成就、新機遇、新作為──慶祝澳門回歸祖國25周年對外法律事務研討會」開幕式致辭。（政府新聞處）

林定國在澳門出席的「新成就、新機遇、新作為──慶祝澳門回歸祖國25周年對外法律事務研討會」開幕式致辭時指，粵港澳大灣區有「一國、兩制、三法域」獨特優勢，法治建設是大灣區建設的重要組成部分。澳門致力加強與粵港兩地在法律資訊的交換，充分利用粵港澳大灣區法律資訊網，對接三地官方渠道，互相借鑑和交流經驗，香港律政司將盡力配合澳門政府相關舉措。民商事司法協助機制對接方面，澳門與香港多年來達成多項安排，香港會積極探討深化和擴展兩地的民商事司法協助。

林定國又指，澳門自回歸後，積極參與各領域的國際會議，如颱風委員會、中國—葡語國家經貿合作論壇（中葡論壇）等國際組織紛紛落戶當地，中葡平台是澳門獨特優勢的突出體現，澳門在推動中葡文化交流合作，貿易往來方面尤有建樹，又致力推動相關法律培訓；香港律政司正推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，透過定期舉辦不同法律實務課程、研討會和國際交流活動等，促進「一帶一路」沿線地區的人才交流，為國家培育熟悉國際法、普通法和大陸法以及國家法制等的法律人才。

因此，他相信香港的法律人才學院將可與澳門的中葡平台角色優勢互補，來自內地與澳門的法官、日常工作需要處理涉外法律事務的政府官員或外交人員、法律從業員或學者、來自其他司法管轄區包括與澳門有密切往來的葡語系國家，及國際組織的法律專業人員，均歡迎參與「香港國際法律人才培訓學院」舉辦的培訓或交流項目，未來的重點工作包括培育熟悉「一帶一路」沿線國家法制的涉外法治人才隊伍，為「一帶一路」等國家戰略項目提供可持續的法律及爭議解決人才，配合國際法律及相關機構的可持續發展。透過涉外法治人才培養，學院相信可助力澳門推進中葡平台和「一帶一路」建設的協同發展。