「目擊」尖沙咀「黑的」半個鐘內拒載10組客　林筱魯：影衰香港

的士司機早前自發「放蛇」稱要打擊白牌車，的士服務又如何？選委界立法會議員林筱魯的同事，昨日（16日）在尖沙咀實地觀察，短短30分鐘內，目擊10組乘客被拒載，更引述當時有街坊表示，有「黑的」經常在廣東道等待旅客，曾有人表示由尖沙咀到旺角收費300至400元，林直言「影衰香港」令人氣憤。



林筱魯指，昨日行動由辦事處同事負責，在尖沙咀逗留約45分鐘，形容黑點一如既往毫無改進，「永遠都有10架8架『黑的』，趕都趕唔走」。他表示，就算交通督導員執法頻密，都未能解決問題，建議強制在的士內設置攝像頭，再將影片上載到雲端平台，從而避免「劏客」情況出現。

講到服務質素，林筱魯的同事訪問未能成功上車的市民，均對服務有不滿，有人話「成排的士都話係Call車喎，嘥我時間，啱啦立法會管下佢啦」。有附近上班市民補充說，每日有大約10架「黑的」在廣東道「搵食」，主要等機場客，又指有「黑的」濫收車資，令人憤怒。

林筱魯在社交平台提出，的士起錶加價2元，與服務質素提升無關係。他解釋指，很多人乘搭Uber認為物有所值，皆因服務態度較好。反觀香港的士價格雖然較全球而言並非特別昂貴，但永遠有少部份「黑的」引來投訴，他認為始終需要解決問題，令市民覺得的士服務值得，才可以吸引更多人入行。此外，他表示的士服務必須改革，以及盡快推行電子支付、行程紀錄和攝錄，才可全面提升的士服務質素。