財委會通過128億元　成立微電子研發院及推動新型工業加速

立法會財務委員會今日（17日）召開會議，通過在「創新及科技基金」下開立一筆為數28億3840萬元的新承擔額，用以成立及營運「香港微電子研發院」，以及通過100億元的撥款，以推行「新型工業加速計劃」。



經民聯立法會議員梁美芬質疑香港是「追科」不是「創科」，又提及早年香港錯失大疆落戶，關注如何留住人才及研發成果。



創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片/容嘉儀攝）

創新科技及工業局局長孫東不認同「追科」字眼，指香港創科能力強，欠缺的是中游轉化和下游生產環節，因此政府要推動上中下游各方面的產、學、研，建立完善的創科產業體系。

孫東：搭建平台就可匯聚人才

就成立微電子研發院方面，勞聯立法會議員林振昇質疑薪酬制度是否有辦法靈活處理，令將來的研發院聘請足夠的科研人員。選委界立法會議員黃錦輝稱，香港半導體發展要抱著競賽心態進行，問及中試線（研發與量產之間的測試）會否與內地生產商合作。

對此，孫東回應指，香港如有關鍵設施，海內外可以招收到足夠人員，撥款通過後可以盡快展開招聘工作，他又稱人才方面不擔心，只要搭建好的平台，就可以匯聚人才。中試線方面，創新科技署組長（特別職務）陳正豪表示，內地的龍頭企業有與香港接觸及商量如何合作。

創科署：成立董事局再決定行政總裁年薪

選委界立法會議員吳傑莊質疑，研發院行政總裁的年薪多少，又指相關的人才難聘請，問及政府會否全球招聘。創新科技署署長李國彬表示，高層領導都會以公開形式全球招聘，薪金方面會參考公營機構的總裁薪金，具體金額要先成立董事局，經過程序及對比才能得知。

孫東指，企業在香港開公司、設立生產線，可讓本港畢業生有出路，最受惠的是香港市民。（資料圖片）

孫東：企業設立創科設施後不會輕易離港

至於100億元的推行「新型工業加速計劃」，旨在為生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等企業，在本港設立新智能生產設施等。孫東指，企業在港設立公司和生產設施，可讓本港畢業生有出路，最受惠的是香港市民，認為相關公司見到香港優勢及創科蓬勃發展，不會輕易離港。

至於製造業的GDP，孫東指早前提出2032年製造業要佔GDP的5%，認為是非常艱難的挑戰，但要努力達到，但不是僅僅因為100億元撥款就達到。他說今次撥款顯示了政府明確支持創科企業的態度，希望這批獲得支持的企業之後可以每年產出幾百億元產值，粗略計算可以拉動1%的GDP。