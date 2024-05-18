莊雅婷地辦設開放日　裝修成社區客廳望成市民聚腳點｜政壇諸事町

本屆區議會設履職監察機制，每位區議員最少成立一個辦事處，每周辦公40小時。科技創新界立法會議員邱達根、選委界梁毓偉，以及民建聯的西貢區委任區議員莊雅婷聯合辦事處今日（18日）舉行開放日，嘉賓致辭時笑言，莫非毋須每日開放接見市民？



原來並非如此，莊雅婷表示今日是辦事處開放日暨嘉年華，稱最近愈來愈多街坊求助，自己藉是次活動主動接觸市民，更將聯合辦事處裝修成「小型社區客廳」，望居民「得閒嚟坐吓」，共同建設不一樣的社區。



望辦事處吸引年輕一代了解地區運作

該聯合辦事處別具一格，莊雅婷指邱達根、梁毓偉等工作以青年為重點，自己亦是青年，故共同籌備辦事處。她表示，辦事處附近有幼稚園、補習社等，將辦事處設計得比較輕鬆、自在，都希望學生等年輕一代「得閒嚟坐」，多了解地區及區議員等事宜。不過，邱達根致辭時則笑言，「多謝（莊雅婷）同我哋（邱達根、梁毓偉）兩位阿叔、偽青年玩」。

辦事處定位「小型社區客廳」

本日名義上是辦事處開放日，莊雅婷承諾辦事處會盡力做到每日開門。她表示，星期一至五開放8小時，星期六會開放4小時，而星期日開放時間不定，但會經常開門接見市民，冀辦事處不同時間可覆蓋社區小朋友、年輕人、長者等需求，同時將辦事處定位為「小型社區客廳」，望成為附近居民的聚腳點。

是次嘉年華在將軍澳循道衛理小學舉辦，吸引附近居民到場。民政及青年事務局局長麥美娟、政制及內地事務局副局長胡健民、身兼民建聯主席的行會成員陳克勤，西貢民政事務專員馬瓊芬以及一眾議員，包括李世榮、黃俊碩、洪雯、劉國勳等人到場。