區議會｜203名區議員半個月內趕開辦事處達標　有辦事處跨區開設

區議員上任3個月内按規定須成立至少1個地區辦事處，否則違反《區議員履職監察制度指引》。《香港01》早前報道，全港有203名區議員在限期前半個月，仍未開設辦事處，佔區議員總數44%。民政事務總署今日（31日）表示，所有區議員已開設地區辦事處，全數達標。換言之，半個月內203名區議員已火速完成開設辦事處。



翻查區議會網頁，多名民建聯區議員開設至少2個辦事處，其中民建聯西貢區議員溫啟明更在將軍澳連開3個辦事處。《指引》未有要求地區辦事處必須在當區開設，有大埔區議員的辦事處跨區在沙田，他解釋因為大埔的辦事處正維修，惟未有透露預計啟用時間。



民政事務總署今日（31日）表示，所有區議員在3月31日前已開設地區辦事處，全數達標。（資料圖片）

限期前半個月仍有近半區議員未開設辦事處

《區議員履職監察制度指引》列明，新一屆區議員有7項「正面清單」工作要求，其中提到區議員上任3個月内須成立最少一個地區辦事處，包括與其他議員組成的聯合辦事處。《區議員履職監察制度指引》規定，除了獲得區議會主席同意，辦事處辦公時間每周不得少於40小時，包括至少4小時在平日夜晚、周末和公眾假期。

民政事務總署早前回覆《香港01》查詢時說，截至3月15日，有267名區議員已開設地區辦事處，其餘區議員的辦事處亦在籌備當中。全港有470名區議員，換言之有56%區議員已開設辦事處，44%區議員在限期前半個月，辦事處尚未開張。

民政事務總署：全部區議員已開設辦事處

事隔半個月，民政事務總署今日表示，截至3月31日，全部470名區議員已開設地區辦事處，地區辦事處地址等資料已上載區議會網頁。

民政事務總署今日（31日）表示，所有區議員在3月31日前已開設地區辦事處，全數達標。（資料圖片／盧翊銘攝）

大埔區議員李耀斌的辦事處位於沙田的新界鄉議局地下。李耀斌在備註中解釋指，因大埔墟仁興街辦事處現正維修，故遷往沙田新界鄉議局大樓作辦事處，但未有提及大埔辦事處預計啟用時間，大埔居民向李耀斌辦事處求助需要跨區。（大埔區議會網頁）

大埔區議員李耀斌辦事處位於沙田 居民或需跨區求助

不過，《香港01》留意到部分議員的地區辦事處，暫時不在所屬服務地區，大埔區議員李耀斌的辦事處位於沙田的新界鄉議局地下。李耀斌在備註中解釋指，因大埔墟仁興街辦事處現正維修，故遷往沙田新界鄉議局大樓作辦事處，但未有提及大埔辦事處預計啟用時間，大埔居民向李耀斌辦事處求助需要跨區。

西貢區議員溫啟明有3個地區辦事處。（西貢區議會網頁）

民建聯溫啟明有3個地區辦事處

多區的民建聯區議員都有至少兩個地區辦事處，當中包括與其他議員合組的辦事處，其中民建聯將軍澳北西貢區議員溫啟明更加有3個地區辦事處，分別位於將軍澳厚德邨、景林邨、富寧花園。