強制舉報虐兒｜議員稱舉報機制過於複雜　勞福局：情況清晰易見

立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會今日（18日）舉行會議，條例要求指明的專業人士在察覺兒童遭受並仍受嚴重傷害時，就要作出舉報。不過，多名立法會議員認為舉報的情景及機制過於複雜。



強制舉報要滿足兩個要求 黎棟國質疑難達到

保安局前局長、新民黨選委界立法會議員黎棟國表示，條例列明兒童已經受到嚴重傷害，並仍然遭受嚴重傷害，就需要被舉報，即是否舉報要達到兩個要求。他假設專業人士發現有兒童被打到面腫，按條文都不需要強制舉報，因為兒童無仍然繼續被打，但如不需要舉報就「大件事」。民建聯選委界立法會議員郭玲麗質疑，法定責任需要達到兩個標準才可以執法，屬過於複雜，認為比較難達到。

何啟明指（立法會直播截圖）

何啟明：如認為兒童會繼續受傷 專業人士要作出舉報

勞工及福利局副局長何啟明回應指，如議員所指，如專業人士發現兒童有傷勢，並認為事件會繼續發生，就需要做出舉報，強調是清晰易見。此外，就條文提及的「人員須在關鍵時間之後，在切實可行的範圍內，盡快作出舉報」，何啟明指每個個案性質不一，希望專業人員有彈性作出判斷。

政府原建議最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元，然而有業界和議員質疑監禁罰則太重。本次條例草案，政府決定提出3項修訂，當中包括設立「兩級制」，專業人員只會在情節惡劣、對兒童有嚴重傷害的狀況下而未有舉報，才有可能面對監禁的刑罰。

條例規定社工和兒童住宿照顧服務院舍院長、醫護和輔助醫療人員、教師和寄宿學校舍監等25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案。