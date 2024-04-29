強制舉報虐兒｜防止虐兒會冀草案針對嚴重個案有相應罰則

撰文：余月明
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立法會現正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，今日（29日）亦有會議。對於有意見認為監禁刑罰過重，社福界立法會議員狄志遠在電台節目表示，期望透過立法動員專業人士保護兒童，罰則不符比例是防專業人士為保自己安全，小事都會舉報，構成濫報問題。

防止虐待兒童會執行委員會主席張志雄強調，草案是針對嚴重個案，當有人得悉個案而不作行動，就有相對應的罰則，條例是填補甩漏，形成一個保護網。

立法會議員（社會福利界）狄志遠於港台節目表示，期望可以透過立法動員專業人士保護兒童。（資料圖片/鄭子峰攝）

狄志遠今日（29日）於港台節目《千禧年代》表示，期望可以透過立法動員專業人士保護兒童，指如有警惕性，當專業人士看到有虐兒情況就會舉報，是一個「好好嘅公眾教育過程」，現有指引為自願性，警惕性不夠高，故他支持立法，令專業人士可形成「保護網」。

草案建議將沒有履行舉報責任的人士，罰則定為3個月監禁及第5級罰款，他指，或會有專業人士認為是「捉我錯處」，建議的罰則不符合比例，因為專業人士涉刑事案底會被取消專業資格，若加上監禁或會不對等。他估計或會有專業人士為保自己安全，小事都會舉報，構成濫報問題，故正與政府討論如何調整。

他提到，如有濫報情況，如見到兒童有2條傷痕，但因為未能深入了解兒童情況就就報警，當政府有程序處理事件時，如不涉虐兒，對該小孩及家人或成困擾，形容「報咗先算」並不理想。

他期望罰則可與罪行相對等，如情況嚴重至骨折、明顯傷痕，甚至死亡，不舉報就應需監禁；輕微個案就不需監禁，但或會有刑事責任。而在舉報的程序上，他認為「魔鬼在細節」，小組會著力調整細節，而正在草擬的流程表（Decision Tree），他相信對事件有幫助，可得悉發現一些現象時應有何下一步，他又認為是次修改草案的機會大。

他又指，政府要提供「嚴重」的清晰定義、類別及界定，指定義是必須。政府可從三方面著手，包括定義「搞清楚」，不應「係又報唔係又報」，亦要留意流程是否合理，以及是否有合理辯解，皆因社福界有專業保密，望與個詳細傾談，假如每次都立即舉報，個案未必再願意講。

防止虐待兒童會主席張志雄稱，所有人一旦發現兒童疑遭虐待，一定要及時求助。（資料圖片/蔡正邦攝）

張志雄於同一電台節目表示，建議強制立法一事已有多年，最重要是以兒童為重，因此「好支持」、「期待好耐」。他多次強調，草案是針對嚴重個案，當有人得悉個案而不作行動，就應有相對應罰則，惟當中的監禁罰款要與罪行相匹配，以加強阻嚇力。

他指，草案是有法例依據，知情不報如販毒、恐怖主義等都有相同罰則，「有依有據」。至於「嚴重」如何定義，他指草案中有列出4項屬嚴重傷害行為，並提及如何斷定，包括傷害程度、範圍、行為持久性、是否有預謀及威迫小孩等。

他又指，政府正草擬舉報指南，以步驟圖講解舉報程序，他期望指南可針對會與兒童有接觸前線員工，助其判別及作出相應行為。他表示，政府目前已有不同措施予前線做諮詢，處理懷疑虐兒個案流程運作亦已長時間運作，是次立法是希望填補甩漏，「形成一個保護網。」

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