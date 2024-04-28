強制舉報虐兒︱刑罰過重？孫玉菡：有信心平衡業界擔憂與立法初心

立法會法案委員會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，近日有意見認為監禁刑罰過重。勞福局局長孫玉菡今日（28日）出席活動後表示，針對情節嚴重個案，要有具阻嚇力的刑罰，如情節不嚴重、屬輕微，如何合理處理是可討論，又稱有信心可找到各專業人士可接受、又符合立法初心的方案，「我有信心大家可以搵到一個方案，既顧及我哋提出草案嘅初心，亦可以針對業界擔憂，可以做啲紓緩同針對性嘅回應。」



勞工及褔利局局長孫玉菡。(資料圖片／廖雁雄攝）

孫玉菡：判監禁屬針對情節嚴重個案

勞福局局長孫玉菡指，強制舉報虐兒的條例草案已到最後尾聲，他重申提出草案是為弱勢兒童編織保護網，透過要求他機會接觸兒童的專業人士，如見到虐兒個案必須舉報，針對明知故犯情況，機制要有阻嚇力。他續指，相信通過過去數月與業界溝通，有信心政府可以與法案委員會找到一個既可以平衡到專業人士關心地方、亦做到具阻嚇力的機制。

被追問到當局是否會公布剔除監禁的刑罰，孫玉菡回應指，重點在於針對情節嚴重個案，要有具阻嚇力的刑罰，如情節不嚴重、屬輕微，如何合理處理是可討論，「我有信心大家可以搵到一個方案，既顧及我哋提出草案嘅初心，亦可以針對業界擔憂，可以做啲紓緩同針對性嘅回應。」

勞福局局長孫玉菡指，強制舉報虐兒的條例草案是為弱勢兒童編織保護網。（資料圖片）

就最低工資水平及檢討機制，他指去年10月底，最低工資委員會已向政府就檢討機制提交報告，政府將在很短時間內就報告作出回應，「請大家稍稍等幾天，我哋好快就政府睇法作公布。」

提到近日沙田的沙井意外，他重申當局重視每宗工業意外，現時已全速調查，確保如有任何一方要負責的話，均會嚴肅追究，並稱會汲取今次的教訓，再向業界發放相關安全措施的資訊。