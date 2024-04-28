強制舉報虐兒︱防止虐待兒童會：罰則參考販毒知情不報　監禁合理

立法會法案委員會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，近日有意見認為監禁刑罰過重，提出剔除。防止虐待兒童會今日（28日）指出，條例中的「知情不報」刑罰參考販毒、恐怖主義等罪行，認為合理，如果降低副罰，可能會削弱阻嚇力，無法達到立法初心。



防止虐待兒童會總幹事黃翠玲。（資料圖片／黃舒慧攝）

防止虐待兒童會總幹事、社工黃翠玲在商台《政好星期天》表示，本港去年有1400多宗虐兒個案，創歷年新高。她指，今次立法是源於2018年屯門5歲女童被虐殺的案件，刑罰是參考販毒、恐怖主義活動等嚴重罪行，認為知情不報最高可判處監禁，是合理罰則。

剔除監禁將無法達到立法初心

她又指，雖然現時有處理懷疑虐兒個案機制，社會社利署亦有保護兒童免受虐待的工作指引，但只是屬自願通報機制，因此不希望降低新法例的刑罰，以免削弱阻嚇力，若未能編製全面保護網，無法達到立法初心。

黃翠玲提到，現時有相關指引和培訓，協助兒童工作者識別何為「嚴重傷害」，不擔心會因為沒有舉報而輕易誤墮法網。

兒童事務委員會成員黃梓謙認為，立法的初心是要保護兒和建立完善的安全網，反問如果刑罰只有罰款、不用監禁，社會是否接受。他建議，政府在主體法例中準確定義何為「嚴重傷害」，同時認為罰則不能太低。

立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，建議包括社工、教師、醫生等多類專業人士須舉報嚴重虐兒個案，最高罰則是監禁3個月及罰款5萬元。