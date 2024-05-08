立法會通過預算案　陳茂波：旅客明香港有自由、毋被悲觀情緒影響

立法會通過本年度財政預算案。而在今日較早前的官員回應期間，財政司司長陳茂波希望今年提升至約5000萬人次，恢復至疫情前7成多，他說黃金周一共有90.3萬旅客人次來港，預料消費增長動力可以繼續保持。他說，旅客親身來港都會明白香港有自由，不需要擔心旅客沒有興趣來，有信心本港經濟前景不錯，呼籲不需要被悲觀情緒過分影響。



最後，立法會在不記名表決方式下，三讀通過本年度預算案。



陳茂波：本港經濟一路向好 不需要被悲觀情緒過分影響

立法會今天（8日）繼續審議落實預算案的《2024年撥款條例草案》，陳茂波發言時說，環球經濟狀況仍然複雜，地緣政治緊張，利率水平上升，需要注意國際金融穩定狀況。他指內地經濟按年增長5.3%，有利促進內部需求，預期內地今年經濟穩健增長，全年5%的目標沒有困難。

陳茂波指香港是全開放細小的經濟體，受外圍環境影響大，但經濟仍有溫和增長，第一季實際本地生產總值大概有1.7%，消費增長則比較慢。不過，他認為今年經濟一路向好，通脹率低、失業率低，但物業市場、股票市場仍繼續調整。他說國家支持香港發展，呼籲不需要被悲觀情緒過分影響，明白外圍西方媒體有偏頗的負面評論，短期內要穩住信心及市場預期。

搶企業方面，陳茂波指2022年12月底有引進重點企業辦公室，至今大約引進50間重點企業夥伴，投資超過400億元，新增職位超過1.3萬個。投資推廣處招到380間企業，未來幾年總投資額約600億元。他表示，香港有獨特優勢，包括國際及中國優勢，下一步要探索內地優質企業來港上市，都要開拓其他國家企業來港上市，包括中東及東南亞。

陳茂波認為，短期內要「搞旺個場」，需要多辦盛事，之前境內外對香港有不當報道、有誤解，大家親身來港都會明白香港有自由、有不同選擇、舒展身心，形容香港的吸引力不需要懷疑，不需要擔心旅客沒有興趣來。中長期發展要用好一國兩制獨特優勢，要謹記背靠祖國聯通世界，要對接國家發展戰略，容易事半功倍，藉助內地龐大市場助力香港發展。

公共財政狀況方面，陳茂波指疫情導致幾年赤字，現正進入整固階段，有信心3年左右恢復平衡，不包括發債所得的收入。他指要開源節流但顧及市民負擔，不想對商界造成太多新負擔，認為公共財政3年內恢復平衡，有8成力度靠節流。

發債方面，陳茂波不點名指有不公允的評論，例如發債度日，稱要堅守財政紀律，發債得到的錢不會作為經常性開支，而是用於發展，發債比例較其他先進經濟體低，會繼續審慎理財。

+ 2

甯漢豪：本屆政府會開展明日大嶼填海

發展局局長甯漢豪稱，今年內會完成檢視如何減少工務工程成本，又稱未來5年，基本工程開支平衡每年約900億元，較過去5年開支平均750億元增加。對於明日大嶼計劃會稍微延遲，她指議員辯論期間表示關注，表明本屆政府會展開填海，正在就環境審批程序作準備，政府造地決心無改變。

加強樓宇安全方面，她指要加強執法，增加對業主支援，會加強執法及檢控，包括內部調配更多人負責檢控，集中資源處理劏房、多賓館的高風險大樓。她表示，市建局在荃灣、深水埗開展規劃研究，望提高整個地區的地積比的可行性，今年下半年分階段向上述兩區提出市區更新大綱藍圖及重整建議。

5月8日立法會會議，房屋局局長何永賢出席。（黃浩謙攝）

何永賢：樓市撤辣有助增強市場信心

房屋局局長何永賢稱，很多議員對樓市撤辣表示支持，今年4月8600宗住宅樓宇買賣合約成交，較3月的4000宗上升1.2倍，按年亦上升8成，撤辣有效增強市場信心，樓價則平穩。有人擔心炒風再起，她表示政府會因時制宜，留意市場。