李家超：奉勸的士業勿放蛇捉Uber司機　承認規管網約車意見分歧

的士業界近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，再報警處理，警方至今未有拘捕行動。行政長官李家超今天（21日）奉勸的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，有投訴應向執法部門舉報。他解釋，執法人員「放蛇」要接受訓練，有嚴格規矩和法律規限，警告自行「放蛇」有誤墮法網的風險。他又說，當局7月會完成規管網約車的初步調研工作，承認目前意見分歧，會聽社會意見作決定。



的士業近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機

網約車平台Uber 2014年登陸香港後，衝擊傳統的士業，的士業與白牌車、特別是Uber的明爭暗罵從未停。在政府擬規管網約車平台即將有方案之際，上周起網傳多段的士業界自行「放蛇」打擊白牌車片段，有業界解釋對白牌車忍無可忍，包括警方執法力度弱，故自發「放蛇」。一場自發「放蛇」除了是意識形態表達，也將的士業與Uber的較勁浮面，白熱化程度更成為熱話。

對於有一啲人士自己去『放蛇』，我係奉勸大家唔好咁做。未經過呢啲訓練，對法律知識有限嘅呢，唔好做，否則有風險誤墮法網。 行政長官李家超

李家超：奉勸的士業勿放蛇捉Uber司機 否則或誤墮法網

李家超今天出席行政會議前，被問到對的士業自發「放蛇」的看法，他說有任何投訴應該向執法部門舉報，執法部門會按實際情況採取適當行動，「對於有一啲人士自己去『放蛇』，我係奉勸大家唔好咁做，因為『放蛇』係涉及法律問題」。他解釋，執法部門如果要「放蛇」，都有嚴格規矩及管制，亦要經過訓練和認識法律的規限，「要有訓練確保應付突發情況，未經過呢啲訓練，對法律知識有限嘅呢，唔好做，否則有風險誤墮法網。」

承認規管網約車意見分歧 7月交代初步調研結果

被問到政府對於規管網約車的方向，李家超說留意到公眾熱烈討論網約車規管，運輸及物流局一直在這方面作政策研究，尤其是法律問題、社會對點對點個人交通需求、以及海外對網約車的規管方法，預告7月局方會完成初步調研，並於立法會交通事務委員會介紹結果，「當然呢方面都會聽下意見，同埋睇下應該走嘅方向係點，因為呢方面意見都係分歧嘅」。