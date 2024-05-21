西九財困｜李家超：改善財務方案很快有定案　需為未來發展訂KPI

行政長官李家超今早（21日）在行政會議開會前表示，很快會就西九文化區的改善財政方案有定案，指政府希望確保西九文化區成功營運，並有長遠可行，而且有良好績效指標的財政計劃。 他強調公帑必須謹慎使用，而且西九文化區要就未來發展設績效指標(KPI)。



西九管理局面臨財困，管理局去年已向政府提交改善財政方案，包括賣斷部分住宅業權，而西九管理局主席唐英年日前再公開稱，目前西九管理局剩下資金部分屬銀行短期借貸，如果政府不支持西九有關計劃，西九很可能會被追討貸款，又指政府據了解完成有關西九財務情況的獨立研究報告，但暫時未收到當局回應，揚言若遲遲未有定案，西九或有必要大幅節流，包括博物館和戲曲中心可能要減少開放日數，以減少虧蝕。

李家超今（21日）在行政會議前見記者時被問及西九財困及政府研究其改善財政方案進展時，回應指設立西九管理局的原意為能達至自負盈虧的機構，更形容是西九的關鍵績效指標(KPI)。他指，政府正與西九管理局商討不同可行的選項，但強調公帑必須謹守使用，無論任何決定，西九文化區為未來發展設立KPI將十分重要。