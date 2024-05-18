西九財困｜唐英年嘆政府若未回應財務建議方案　M+等或須開少兩日

西九文化區管理局面對營運赤字，該局早前指資金鏈或於明年6月斷裂。西九文化區管理局董事局主席唐英年今日（18日）在一個電視節目指，西九在過去數年「瘦身」已瘦到「出血」，若政府遲遲未回應西九管理局提交的財務建議方案，西九在節流上有「逼要性」作相當大動作：「例如博物館未必開6日，可能要開少兩日，戲曲中心亦都要開少幾日......對市民公唔公平呢？」



西九文化區管理局董事局主席唐英年。（資料圖片）

唐英年在HOY TV《有理有得傾》稱，第一天上任西九文化區管理局董事局主席時，已預告資金鏈會斷裂，又提到香港故宮文化博物館開幕至今有240萬人次訪客、「M+」博物館有500多萬人次，成績非常之好。

該局早前指資金鏈或於明年6月斷裂，被問到西九目前有多少儲備，唐英年稱可多用一年左右，但部份是銀行的短期貸款，若政府遲遲未回應西九管理局提交的財務建議方案，西九在節流上有「逼要性」作相當大動作：「例如博物館未必開6日，可能要開少兩日，戲曲中心亦都要開少幾日；人哋話你開少啲咪蝕少啲囉，我就係想蝕少啲，所以開放少些。但咁對市民公唔公平呢？畢竟唔係一個商業項目，而係公共政策嘅重點項目，加上中央政府十四個五年規劃中，都話過中外文化藝術交流中心，如果我們愈做愈少，一定達不到這個目標。對市民公唔公平呢？」