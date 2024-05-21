垃圾徵費｜李家超：政府應考慮如何執行徵費　預告下周交代做法

垃圾徵費推遲至8月1日實施，社會對措施仍有不少疑問及爭議。行政長官李家超今天（21日）表示，會認真考慮社會對垃圾徵費的看法，「我認為涉及700多萬市民嘅一個措施，縱然已經係喺呢屆政府上任前已經制定成嘅法律，政府都應該去考慮點樣執行呢個法律」。他預告當局下周會向立法會環境事務委員會交代先行先試經驗，解釋整體做法。



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李家超：會認真考慮社會對垃圾徵費的看法、認同感

李家超今天（21日）出席行政會議前，被問到會否考慮社會不支持垃圾徵費的意見，他說會認真考慮社會對垃圾徵費的看法，故4月推行為期兩個月的先行先試計劃，分布在14個地點，會檢視先行先試成果、市民對垃圾徵費的認識和認同感，以及執行上要考慮清楚的問題。

涉及700多萬市民嘅一個措施，縱然已經係喺呢屆政府上任前已經制定成嘅法律，政府都應該去考慮點樣執行呢個法律 行政長官李家超

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李家超：政府應考慮點樣執行呢個法律

他說，親身到柴灣一個公共屋邨視察垃圾徵費試點，向清潔工了解面對的問題，「社會意見係會不斷留意，亦會認真考慮，我認為涉及700多萬市民嘅一個措施，縱然已經係喺呢屆政府上任前已經制定成嘅法律，政府都應該去考慮點樣執行呢個法律」。

他預告本周會與政務司副司長卓永興、環境及生態局開會，下周向立法會環境事務委員會交代先行先試經驗、看到的問題，以及收集的市民意見，解釋整體做法。