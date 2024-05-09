垃圾徵費｜綠惜地球倡8.1起分階段實施　政府管理場所率先落實

環保團體「綠惜地球」今日（9日）向立法會環境事務委員會發出公開信，表示垃圾徵費醞釀多年，三年前獲立法會通過，現已成為法律的一部分，認為當局須把握8月1日的機會，向前踏出重要一步，分階段實施垃圾徵費，建議首階段垃圾徵費的地點，涵蓋大部份由政府管理的場所，公屋除外，及社區各類型場所，參與的政府部門須提出公開的減廢目標，明確把廢物量在12個月內減少至少一成，並把相關成本公開予公眾參考。



▼4月1日 參與垃圾徵費先行先試計劃的酒樓首天運作▼



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「綠惜地球」表示，垃圾徵費政策在近月引發社會不少討論，有意見認為應擱置或延期實行，該徵費既是一項環保政策，也是移風易俗的社會改革，相比之下，廢物焚化、擴建堆填區和大灣區垃圾處理等方案屬末端處理的權宜做法，未能遏止節節上升的廢物量，因此垃圾徵費不宜束之高閣。

「綠惜地球」認為，當局須把握8月1日的機會，向前踏出重要一步，分階段實施垃圾徵費，並好好把握六個月的適應期，全面加強社區的準備，建議在8月1日開始的適應期內，實行首階段的垃圾徵費，地點涵蓋大部份由政府管理的場所（公屋除外），涵蓋面對應社區各種處所類型，如公園及公共設施、政府職員宿舍（住宅）、各部門的辦公大樓（工商業）、官立中小學校（學校）、政府管理的工商業處所，包括房屋署/房委會的商場、政府倉庫、工廠大廈等。參與的政府部門須提出公開的減廢目標，明確把廢物量在12個月內減少至少一成，並把相關處所的人手開支和管理成本公開予公眾參考。

「綠惜地球」指出，實行期間，環保署應每月向立法會環境事務委員會成員匯報實施進度，確保準備達標。

至於4月1日實行的「先行先試」計劃，「綠惜地球」指出，曾有商戶和團體想參與其中，卻遭到局方婉拒，建議政府應在適應期內鼓勵工商業、民間機構、屋苑等參與首階段的垃圾徵費。參加處所應得到政府的肯定和表揚，例如考慮派發指定垃圾袋予自願參與的處所，每戶每月可取得15至20 個指定垃圾袋，為期3個月。

該環團指出，垃圾徵費是牽涉全港市民生活及行為的大型社會改革，所以在解說和推行時應動員所有的政府部門。倡政府成立跨部門、跨界別的工作組全面統籌垃圾徵費的推行，收集社會不同人士的意見，持續改良垃圾徵費的實行模式。

他們續稱，各部門也應該在工作範疇內推廣垃圾徵費，如民政事務總署可利用區議會、關愛隊等平台宣傳垃圾徵費，並主動疏理徵費在社區推行時的困難。業主立案法團開會討論垃圾徵費時，民政署應主動派員參與，協助業主制訂合適的方案。教育局應在學校特設活動，讓學生掌握減廢及回收方法支持垃圾徵費。

「綠惜地球」建議分階段落實垃圾徵費。（「綠惜地球」Facebook）

在宣傳方面，「綠惜地球」認為，日後的宣傳重點應放在「惜物減廢」上，避免在罰則和收費上著墨過多，並且明確提出在生活上可行的減廢做法，鼓勵大眾參與減廢運動，而非以責難和懲罰方式向民間施壓。

該環團指出，過去數個月垃圾徵費的宣傳未能緊貼民情，有些說法更產生了反作用，建議當局宜就垃圾徵費成立反應小組，仔細掌握輿情，並善用「大嘥鬼」、「清潔龍阿德」等吉祥物的社交媒體專頁，及時澄清坊間的誤解，並讓公眾清楚掌握回收設施的擴展進程。此外，環保署也應全面檢視「綠展隊」的工作成效和職能，確保宣傳工作能深入社區。

就傳媒和市民近月發現市面的回收物遭到胡亂棄置，該環團認為削弱了大眾對回收的信心，政府應及早介入，確保回收物送到適當的回收設施循環再造。

至於生產者責任計劃，「綠惜地球」認為立法進度宜加快，加強規管過度包裝，由商界帶頭做好源頭減廢，以免讓人覺得減廢政策只規管平民的家居垃圾，不顧節節上升的工商業廢物量。垃圾徵費的法規須更明確免除清潔工友在工作期間的法律責任，不應把沒有執法權的前線人員當成把關者。

在廚餘回收方面，該環團建議當局宜考慮將之加入「綠綠收」計劃，讓各界一站式申請各種回收配套，如情況許可，在所有食環署公共垃圾收集站和房屋署街市裏加設廚餘桶，便利市民。「綠綠收」方面，網絡目前暫時只服務9區，宜及早擴充至全港各區；善用房屋署屋邨的閒置空間，在每個公營出租屋邨裏加設綠在區區或智能回收櫃，並且盡快容許市民利用綠綠賞分數換取指定垃圾袋。