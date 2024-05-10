垃圾徵費｜環團倡8.1分階段實施　政府場所帶頭　增市民接受程度

垃圾徵費押後至8月1日實施，有環團建議政府在8月1日起先分階段實施，由政府場所率先參與，以減除市民疑慮，同時增設更多回收配套，以及多作公眾教育，以增加市民對政策的接受度。亦有學者建議先在工商業推行垃圾徵費，因為工商業減廢空間大。



環團建議先在政府管理的場所實施垃圾徵費

垃圾徵費押後至8月1日實施，環保團體綠惜地球昨日向立法會環境事務委員會發公開信，建議政府先分階段實施，綠惜地球總幹事劉祉鋒今早在電台節目表示，可先在政府管理的場所，如公園、政府職員宿舍、官立中小學等場所率先實施。他表示，當市民看到上述場所在政策實施後，確實有減廢成效，料對措施的接受程度會有所增加。

他表示，政府亦應在半年適應期間，增設更多的回收配套，如廚餘收集機等，以便利市民做回收。他指，組織過去曾針對三無大廈住戶，調查他們對垃圾徵費的意見，發現其實近8成的垃圾均屬可回收垃圾，相信增設回收設備，可鼓勵回收。

綠惜地球總幹事劉祉鋒。（資料圖片 / 李澤彤攝）

碳中和資源工程研究中心主任潘智生表示，希望政策可以如期推行垃圾徵費，「無理由再推遲」。他指，以往推行膠袋徵費、「走塑」政策等初期，市民均會較為不適應，但後期市民接受度就會提高。

他建議，若分階段實施垃圾徵費，可先在工商業推行，因為現時工商業會產生大量垃圾、廚餘，較少企業會作出分類，「減廢空間大，家居減嚟減去都係少。」

他又指，可參考外國的生產者責任制，生產商有責任作出回收，他舉例，在德國買樽裝水時，價錢會標明有20%為回收費用，若市民回收該膠樽，就可獲退回回收費。