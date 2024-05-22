7月提修例加強樓宇消防安全　政府：未遵辦者罰款加4倍至最高20萬

上月華豐大廈的三級火，造成5死40傷，再次喚起社會關注舊樓消防安全問題。署理保安局長卓孝業今日（22日）在立法會會議上稱，7月會向立法會提交修例草案，賦權消防處和屋宇署，代未能遵辦「消防安全令」的業主，進行消防安全改善工程事後收回相關費用，他又稱政府擬把未遵辦者罰則上調4倍，分別上調至最高10萬和20萬元，每日相應罰款也會上調，以增阻嚇力。



卓孝業又指，修例同時會建議有條文針對不合作的業主，擬加入個人刑罰包括監禁。



根據現行法例，物業擁有人或佔用人沒有遵從「符合消防安全令」，即屬違法，一經定罰可處以罰款50，000元，及可就該項違反持續每日另處罰款5千元；而任何人無合理辯解消防安全禁止令，而容許未獲授權人士進入有關建築物或其有關部分，即屬違法，一經定罪可處25，000元罰款及監禁6個月。

卓孝業在今日立法會會議上，回答經民聯議員盧偉國有關舊樓消防安全的口頭質詢時強調，適時維修和妥善保養私人樓宇是業主的責任，但當局明白部分業主面臨困難，政府代辦工程可以協助他們提升樓宇消防安全，令他們有更好的保障。

卓孝業指華豐大廈大火後，當局有加強巡查舊樓消防安全（歐嘉樂攝）

他又指，有意見認為現行罰則阻嚇性不足，參考性質和嚴重程度類同的罪行刑罰後，當局傾向上調不遵辦和不符合「消防安全指示」和「消防安全令」的罰則4倍，至最高10萬元和20萬元，及增加每日相應的罰款，加強阻嚇力。修例也包括引入針對不合作業主的條文，防止有人蓄意阻礙法團遵辦指示，亦賦權當局對未能遵辦指示的樓宇「釘契」，期望措施可提高遵辦率。

卓孝業指，消防處和屋宇署已經巡查約1.1萬幢目標宇，發出超過37萬份「消防安全指示」，其中約四成已獲遵辦，其餘約六成仍在跟進。華豐大廈火警後，消防亦加強巡查較高風險的舊樓，採取適當執法行動，當局會適時檢視執法成效，考慮將相關工作恒常化。他指，去年消防署已作出超過9千次執法行動，發出超過3600張消除火警危險通知書，和提出超過300次檢控。

擬加入條文針對阻礙法團遵辦消防安全指示業主

實政圓桌田北辰說，過去一年有四宗被檢控遭罰款的業主，涉及個人責任，「香港人出晒名唔怕罰錢，最怕坐監」，認為有涉及監禁罰則，才具阻嚇力。卓孝業回應說，修訂條例草案會加入條文針對不配合遵辦指示的法團和業主，包括監禁等刑罰。

經民聯盧偉國則關注政策局有否設恆常溝通機制以徹底解決問題，卓孝業說消防署和屋宇署正聯手進場就樓宇風險作評估，和向業主提出消除消防隱憂的建議。

近十年前曾提消防安全建築物私人條例草案的經民聯梁美芬問到，在人手上如何更好地預防和如何善用社區資源。卓孝業說地區防火委員會和其他組織包括關愛隊等，有就應急防災的工作。

發展局局長甯漢豪說，政策局和有關部門的協作以及如何動員地區組織，局方牽頭作召集人，成立包括市區重建局、屋宇署、消防署和民政署等的一個平台，目標共享樓宇資訊，讓執法部門能針對性調動資源幫助業主，相信能繼續發揮作用。

鄧炳強拍片提醒舊樓四大安全隱患

另外，保安局局長鄧炳強則在社交平台上載影片，指近期大家對舊樓消防安全特別關注，他與消防處樓宇改善策略辦公室黃旭平區長一齊巡視舊樓，找出四大安全隱患，包括巿民把雜物放在逃生通道，當火警發生時會阻礙逃生；消防設備、裝置過期或欠缺保養，甚至損壞，不能操作；防煙門長期被打開，失去防煙作用；及天台門被鎖上，令火警發生時無處逃生。