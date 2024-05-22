Matthew Trickett亡｜證供可呈堂？有利脫罪？湯家驊：取決一因素

香港駐倫敦經貿辦人員涉違反英國國安法的案件，3名被告原定周五（24日）再提訊，惟其中一名被告、退役英軍特里克特（Matthew Trickett），周日（19日）被發現伏屍公園。保安局前局長黎棟國向《香港01》表示，暫時沒辦法預計案件發展方向，對同案另外兩名被告的影響。



行政會議成員、資深大律師湯家驊接受《香港01》訪問時說，對死訊相當震驚，亦認為相當可疑。他說，去世被告的證供仍可以呈堂，惟取決於法庭是否信納，「當與其他證據有出入或疑點時，不能透過盤問被告去釐清，法庭很多時會認為證供可信性不高」，難以評論對控辯哪一方有利。



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經貿辦人員涉國安案 其中一名被告Matthew Trickett死亡

英國警方5月13日以涉嫌違反英國國安法為由，起訴3名男子涉嫌在英國跟蹤監視被港府通緝的羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達和外號「攬炒巴」的劉祖廸，3人分別是特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪、經營私人保安公司的衞志良，以及退役英國皇家海軍陸戰隊員特里克特（Matthew Trickett）。

事隔不足一星期，其中一名被告、退役英軍特里克特（Matthew Trickett），周日（19日）被發現在當地一個公園內死亡，終年37歲。《泰晤士報》報道指，法庭文件顯示，特里克特在扣留期間曾企圖自行了斷，並向執法人員稱，如果自己獲釋就會自殺。檢察官以此質疑他的保釋要求，不過法院最終仍批准他保釋申請。

湯家驊：去世被告證供可以呈堂 惟可信性可能大打折扣

湯家驊向《香港01》表示，普通法制度下，即使被告並非審訊時即場提供證供，只要法庭認為可信，都可以獲得接納，法庭考慮證供是否可信時，會根據周邊環境及其他證據推論作決定，「簡單嚟講，所有證供都可以呈堂，但係接受程度或者法庭所賦予份量，就因情而異」。

不過，被告已經去世，不能接受控辯雙方盤問，法庭會否對證供大打折扣？湯家驊說，當證供與其他證據有出入或疑點，但不能透過盤問釐清，很多時法庭會認為證供的可信性或依賴性不高。至於死訊對同案被告袁松彪及衞志良入罪機會的影響，湯家驊說難以評論，因為不清楚去世被告證供可信性，對控辯哪一方較有利，現階段無從稽考。

湯家驊說，對Matthew Trickett死亡感到相當震驚，認為事件相當可疑。（資料圖片）

究竟（自殺）呢個係咪事實呢？佢係自殺定被自殺呢？我相信都要一段時間詳細調查先有結論。 湯家驊

湯家驊：Matthew Trickett死亡相當可疑 感到震驚

湯家驊又說，對Matthew Trickett死亡感到相當震驚，認為事件相當可疑，「光天化日之下喺公園度，係會有人唔知點解死咗，呢個情況我相信喺香港係唔會發生，因為實在令人擔心英國治安係咪可以接受」。

他又說，留意到部分新聞報道提及控方透露被告有自殺傾向，而反對保釋，「究竟呢個係咪事實呢？佢係自殺定被自殺呢？我相信都要一段時間詳細調查先有結論」，不過他認為控方的說法暗示被告可能自殺死，「相信同中方或者香港嘅關係係不存在。」

保安局前局長黎棟國表示，同案另外兩名被告的會否被檢控，要視乎很多因素。（馮子健攝）

黎棟國：被告去世喪失盤問機會 沒法預計案件走向

保安局前局長、新民黨副主席黎棟國接受《香港01》訪問時說，Matthew Trickett去世最直接的影響，是不能繼續對其檢控，其他兩名被告會否繼續被檢控，要視乎很多因素，例如控方掌握的數據是否足夠，惟案件很多細節沒有人知道，暫時沒辦法預計案件發展方向。

對於被告去世後，已經提交的證供資料會否有影響，黎棟國指法庭有機會要求提交資料的人，接受控辯雙方盤問，如今被告去世，已喪失盤問機會。而早前提交的證供是否可以作為檢控用途，就要視乎具體性質、內容才有眉目。黎棟國又促請英方應特區政府要求交出案件資料，認為屬天公地義，英方應交出相關資料。