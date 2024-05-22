Matthew Trickett暴斃｜疑受指示監視羅冠聰等人　涉違反英國安法

撰文：蕭通
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英國警方5月13日以違反英國國安法為由起訴3名男子，指控3人涉嫌在英國跟蹤監視被港府通緝的羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達和外號「攬炒巴」劉祖廸。事隔不足一星期後，其中一名被告、退役英軍特里克特（Matthew Trickett）19日被發現在當地一個公園內死亡，終年37歲。

《泰晤士報》21日報道指，法庭文件顯示，特里克特在扣留期間曾企圖自行了斷，並向執法人員稱，如果自己獲釋就會自殺。檢察官以此質疑他的保釋要求，不過法院最終仍批准他保釋申請。

英國警方在19日下午5時15分左右接報，在伯克郡美登赫（Maidenhead）的格倫菲爾公園（Grenfell Park）發現特里克特的遺體，經調查後證實當場死亡，當局之後會進行驗屍工作。

特里克特的家人發表聲明，稱正悼念對方。

5月13日，香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋，離開法院時掩面急步跑走，避開鏡頭。（RFA影片截圖）

根據倫敦西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）公開的起訴書指， 2023年中和同年12月，國際媒體廣泛報道港府懸紅通緝多名海外港人，當中部份居住在英國。警方調查發現，其中兩名被告特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（Chung Biu YUEN，又名Billy YUEN）與衞志良（Chi Leung WAI，又名Peter WAI，音譯）部份敵對活動早於《英國國安法》2023年12月生效前已出現，當中包括羅冠聰的監視。

起訴書提到，根據袁松彪與衞志良的手機聊天紀錄，顯示由袁代表的港府駐倫敦經貿辦事處，與衞存在一定任務關係。對話中提及「我們的敵人」、需要消除「仇恨」等字眼，起訴方認為是「海外華人青年」等群體。

英國起訴3名男子違反當地國安法，涉協助香港情報部門，圖為其中一名被告Chung Biu Yuen（袁松彪）於2024年5月13日離開倫敦法院（Reuters）

至於特里克特則負責執行監視等任務，他的手機被指存有執行監視、日期為2023年8月16日的紀錄，顯示他以「Pete」稱呼衞志良，會就行動向「Pete」報價後對方付款。 當中包括2023年8月對劉祖廸（Finn LAU）和蒙兆達（Christopher MUNG）的監視任務，時間在港府懸紅全球通緝後不久。

特里克特的手機除有詳細的報價、成本及利潤紀錄，行動包括網上追蹤目標、檢查地址和敲門等。根據他與衛的對話，他曾向一名簡寫「ETO」的客戶收取任務費用，並就相關細節向「Pete」提問，起訴書認為是香港經濟貿易辦事處「 （Hong Kong）Economic and Trade Office」。

另外他的手機另存有部份監控報告，包括2023年8月對羅冠聰在倫敦的住址和工作地點進行了監控。此外，其手機也有曾參加倫敦市中心示威活動的抗議者圖片。

被起訴的Wai Chi Leung Peter（音譯：衞志良），獲准保釋離開法院。（Reuters）

《每日郵報》報道，特里克特於19歲時加入英國皇家海軍陸戰隊，服役7年後晉升為分隊指揮官。他曾派駐阿富汗及紅海，與塔利班及索馬里海盜作戰。他退役設立了自己的保安公司，為工程師、外國政要、企業機構及富裕家庭擔任保鑣，他懂得說西班牙語，出事前居於伯克郡的美登赫。

《每日電訊報》記者曾到袁松彪和特里克特寓所，發現他們的大門有被警方破開和已修補的痕跡。

▼5月13日倫敦　被控違英國國安法二人離開法院▼

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