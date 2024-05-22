公務員加薪｜員方評議會確認薪趨會數據　政府明起晤工會聽意見

薪酬趨勢調查委員會今日（22日）與4個公務員評議會開會後，確認今年薪酬趨勢調查報告數據，薪趨會會向政府提交相關報告書。公務員事務局明日（23日）起分批與工會代表會面聽取員方訴求，之後再向特首會同行政會議提出調薪建議，行會通過後再向職方正式提出本年度調薪建議，屆時政府會再諮詢工會意見，之後再提交行會作終極拍板。



李律仁（右）（鄭子峰攝）

薪趨會的調查結果反映113間參與調查的公司共134376名僱員，在2023年4月2日至2024年4月1日的12個月期間的薪酬趨勢，當中僱用至少一百名員工規模較大的公司有83間、佔調查樣本的73%，僱用50-99名員工的規模較小公司則有30間；受訪公司的低層薪金級別僱員有57947人，佔僱員人數43%、中層薪金級別僱員則有65323人，佔49%、高層薪金級別則有11106人，佔8%。

是次調查計及參與調查公司因生活費用、一般經濟繁榮和公司業績、薪酬市值一般變動，及勞績獎賞和級內遞增薪額而給予僱員的基本薪金及額外酬金的調整。經審核的調查結果顯示，高層的薪酬趨勢總指標為5.05%、中層為5.35%及低層的6.63%。

多個公務員評議會確認的薪趨會調查數據（政府新聞處）

不過，公務員的調薪幅度要扣減遞增薪點後，得出淨指標作為依據，故高、中、低級公務員的薪酬勢勢淨指標分別是4.01%、4.32%和5.47%。政府與公務員工會亦會按此淨指標商討本年度的薪酬調整幅度。

作為今年公務員調薪參考指標之一的薪酬趨勢淨指標（公務員事務局文件）

薪酬趨勢調查委員會今日（22日）與4個公務員評議會開會確認今年薪酬趨勢調查數據（李字婷攝）

今日確認數據的會議由薪趨會主席李律仁主持，他指今年的薪酬趨勢調查是按議定調查方法，專業而客觀地進行。調查委員會會向政府提交薪酬趨勢調查委員會報告書，以供考慮。他補充說，有關的薪酬趨勢指標是由調查結果所顯示的公司的薪酬趨勢編製而成。公務員薪酬調整是另一個課題。據他理解，按照既定做法，行政長官會同行政會議在考慮調查所得的薪酬趨勢指標和其他相關因素後，會決定本年度公務員薪酬調整幅度。

與會的包括公務員薪俸及服務條件常務委員會兩名代表、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會代表、公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長、公務員事務局兩名代表、高級公務員評議會兩名職方代表、第一標準薪級公務員評議會三名職方代表、警察評議會兩名職方代表及紀律部隊評議會兩名職方代表。