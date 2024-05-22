借漁護署捕鴿籠捉「乳鴿」？　議員口誤惹黨友大笑｜政壇諸事町

立法會今日（22日）三讀通過《2023年野生動物保護（修訂）條例草案》，建議在不能餵飼野生動物的條例中，增加不得餵飼野鴿。多名議員表示野鴿處處造成滋擾，但竟有議員表示，曾經借漁農署的捕鴿籠，成功捕捉「乳鴿」。



李梓敬：居民捉「乳鴿」 陳家珮笑足半分鐘

「乳鴿」當然只是議員發言期間的口誤。新民黨立法會議員李梓敬發言稱，居民曾借漁護署的捕鴿籠，成功捕捉「乳鴿」，雖然他立即更正，惟黨友陳家珮忍俊不禁，持續逾半分鐘。李自己亦忍不住笑着繼續發言，稱居民捕捉到的野鴿漁農署並不會處理，署方會將鴿子送到遠處放生，其實未能處理問題。

謝偉俊：不希望「乳鴿」面臨很多問題

未知口誤是否有傳染性。下一名發言的選委界立法會議員謝偉俊指，法例生效後會「全民皆執法」，並非一個想走的方向，稱現時香港在愈來愈多的法律之下籠罩生活，不希望「乳鴿......野鴿」面對如同社會上人類的很多問題，望執法上有寬鬆期限。

陳家珮（左）聽到李梓敬（右）口誤後，忍不住大笑。（立法會直播截圖）

回說本次修訂，民建聯立法會李世榮希望提高罰則能起阻嚇作用。他說屋邨附近的野鴿較往時大增，和市民餵飼野鴿令牠們習性改變有關，他憶述有小朋友被大量野鴿嚇到要繞路。

李世榮指，條例通過是起步，最終希望能引領野鴿重返大自然棲息，又指野外大自然有果實，相信牠們能在大自然生存。他建議政府在執法方面要照顧到遊客，包括在陸路關口上宣傳，和在飛機上廣播，另外修例牽涉不同執法部門，建議更清晰的執法指引，令執法更一致。

本次修訂提高罰則，原本罰款1萬元將大幅提升至罰款10萬元和監禁1年，同時引入定額罰款制度，金額定為5,000元。