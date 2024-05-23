收員工投訴指港台疑減體育節目　狄志遠批與政府目標背道而馳

政府近年積極推動體育盛事，惟身兼港台顧問委員會委員的新思維立法會議員狄志遠表示，收到港台員工投訴指不少港台體育節目被調動甚至相繼停播。他昨日（22日）去信商務及經濟發展局局長丘應樺，稱節目調動已經影響港台員工的士氣，員工對管理層感到不滿，促港台管理層澄清市民疑慮。



狄志遠今日向《香港01》表示，香港本大力推動體育及盛事，如港台體育節目大幅減少，則與目標背道而馳，並表示部分節目調動決定純粹「由上至下」突然決定，並無與員工討論，認為內部溝通並不理想。



狄志遠（馮子健攝）

狄志遠去信丘應樺，望局方澄清多個問題，包括：

1.本年6月開始，港台節目有關體育節目的每週共有多少廣播時數。與本年4月前相比，是增加還是減少。若減少了，理由何在？

2.這些節目的調動，是否屬於正常節目的調動？若是，是否按著有關正常程序？若不是，基於什麼理由作出有關調動？

3.一些受歡迎的節目，如「悠長假期」本年4月停播、「波樂無窮」和「十項全能」皆於1月停播 、「開心日報」於5月停播、「港台體壇123」亦傳將於7月中旬由一個半小時縮減至半小時，並削減電台版，只剩電視版。這些節目都是否屬於正常的節目的調動？若是，是否按著有關正常程序？若不是，基於什麼理由作出有關調動？

他在信中指，今年是奧運年，而特首李家超日前才宣佈今年本港舉辦逾200項盛事，當中不乏康體項目，體育發展應是全港官民共同推動的事情。

有指港台員工投訴節目調動。（資料圖片）

節目調動引致員工對管理層不滿

狄志遠在信中指，節目調動已影響港台員工團結及士氣，從公眾角度，這些投訴真正表達的是部份港台員工對現時港台管理層的不滿，甚至直接指向最高領導層，認為是公眾利益的問題，望港台開誠佈公向公眾交待，釋除公眾的疑慮，重建市民對港台的信心，並表示這些事情確實不能用「編輯自主」就推卸有關管理的問題。