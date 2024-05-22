社工註冊局改組｜狄志遠為「噤聲」一周致歉　支持走向專業的方案

政府修例改組社工註冊局，屬社工界頭等大事，惟方案提出一周，新思維社福界立法會議員狄志遠都未有回應方案，在立法會福利事務委員會會議亦無發言。他今日（22日）主動回應註冊局改組，解釋早前希望多聽業界意見才未回應，期間諮詢過註冊局成員、社福機構、員工，以及同樣是註冊社工的民主黨李華明。



對於社總表明改組社工註冊局方案，有聲音指修例倉促，狄志遠表示尊重社總看法，但據他所知政府提出修例前有接觸業界，呼籲政府都要聽意見，表明如果方案能夠讓社福界走向專業，他亦會支持。



狄志遠。（馮子健攝）

「噤聲」一周終回應 狄志遠感到抱歉：希望多聆聽各界聲音

狄志遠在立法會會見傳媒時表示，對近日沒回應社工註冊局改組感到抱歉，解釋希望先多聆聽各界聲音，指業界大部分人都認為社工註冊局需要改革。他引述部分人指過往註冊局在推動社工專業化方面未夠積極，更有人表示，每年繳交幾百元的社工註冊費，沒有什麼直接的幫助及增值作用。

他相信很快會成立法案委員會處理社工註冊局改組，希望業界積極反映意見，自己會積極參與法案委員會會議，又希望不會變成政治紛爭，而是讓註冊局更加專業，服務質素更好。

狄志遠（馮子健攝）

狄志遠提出三項建議 支持方案令業界走向專業

狄志遠表示，業界大部份人都認為註冊局需要變得更好，更專業，若社工註冊局走向專業化，關鍵是政府委任甚麼人選加入註冊局，是否專業，持平，多元及具公信力。

他提出三項建議，首先，17名委任成員中，須最少有6人是專業社工；其次，委任的專業社工成員，主要是來自大學及專業團體的代表；再者，其他委任成員應包括最少2名服務使用者代表。