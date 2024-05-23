七十幾歲人第一次舞獅頭　田北辰：小朋友臂力驚人！｜政壇諸事町

實政圓桌周六（18日）在屯門文娛廣場舉辦「實政圓桌歡慶親子嘉年華2024」，參加人數數以千計，實政圓桌立法會議員田北辰與大小朋友渡過快樂周末。



現年70多歲的田北辰見到小學生舞獅隊表演，即興舉起獅頭「舞兩下」：「嘩！拎上手先至知原來咁有重量，呢位小朋友可以舞到咁，真係臂力驚人！」



小六學生舞獅頭 舞得頭頭是道

實政圓桌的的嘉年華有多項活動，包括大受歡迎的襟章工作坊、鎖匙扣工作坊，還出動了流動服務站，讓大家體驗虛擬實境遊戲。現場還有博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校的舞獅隊醒獅表演，成員全部都是小學生，兩名小六學生舞獅頭，要舉起獅頭同時又控制眨眼同開口，舞起來有板有眼，田北辰認為「冇下過苦功練習都協調唔到咁多動作」。

田北辰見小朋友這麼厲害，即興舉起獅頭「舞兩下」，第一次舞獅頭的感受是：「嘩！拎上手先至知原來咁有重量，呢位小朋友可以舞到咁，真係臂力驚人！」

嘉年華還有環保署和警方的吉祥物「大嘥鬼」和「提子」讓市民打卡，亦有攤位講解垃圾袋徵費。田北辰感謝兩大吉祥物帶動嘉年華氣氛：「我見到啲小朋友圍住隻大嘥鬼係咁轉，仲追到人哋去更衣室。」

商場與嘉年華互相帶動 市民全日流連忘返

一向關心北上消費影響香港市道的田北辰說，政府要吸引留港消費，這類嘉年華活動可以幫到手，指如果民政舉辦的「18區日夜都繽紛」好似年宵般熱鬧，各大商場各出奇謀舉辦活動，可以互相配合，舉例嘉年華當日附近商場就有巨型充氣彈床，人流兩邊走玩足一日。