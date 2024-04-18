局長愛齋滷味　林世雄憶火車的味道　到𠵱家都仲記得｜政壇諸事町

港鐵於紅磡站籌辦「站見」鐵路展，亮點項目是展出三架退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及 56號柴油電動機車「杜利華號」。運輸及物流局局長林世雄今日（18日）出席開幕典禮時分享，在大埔住超過60年，稱「今日嘅東鐵，昔日嘅火車」是他和家人出入九龍的重要交通工具；更指因為父親當時於長沙灣上班，「我會期待住佢帶啲咩返嚟呢？就係火車入面買嘅齋滷味。」



最期待父親帶回火車買的齋滷味 林世雄：唔係成日有得賣㗎

林世雄於開幕典禮表示，自己對展覽特別有感情，因住在大埔逾60年，大埔墟火車站就在其母校旁。他指，「今日嘅東鐵、昔日的嘅火車，亦都係我同屋企人出入九龍嘅重要嘅交通工具。」又提到在自己以前就讀小學或中學時，父親每天都要到長沙灣上班，「到佢返嚟個陣時，我會期待住佢帶啲咩返嚟呢？就係火車入面買嘅齋滷味。但唔係成日有㗎！」引起全場大笑，他又稱「嗰啲齋滷味嘅味道，我到依家都仲記得。」

林世雄住大埔逾60年 稱展覽令其可與「老朋友」敘舊

他又提到，展覽的三大主角──柴油機車、第一代電氣化火車「黃頭」列車，和前年退休的12卡「烏蠅頭」列車，象徵鐵路發展的重要里程碑，亦標誌着科技發展和技術進步為鐵路營運所帶來的革新和提升，更是陪伴大家長大的「老朋友」。他感謝港鐵公司能讓退役的列車活化，以不同的形態和方式，繼續服務社區，「令到我有機會可以同呢啲『老朋友』聚舊。」

時代不斷進步，科技亦日新月異，但貫穿多年最核心的資產，是員工和他們的經驗承傳。無論是港鐵「朝六晚一」的營運、晚上收車後的維修保養，甚至是新鐵路項目的推進，都是依賴着每一位員工對每一項工序的認真態度、專業知識和技能，以及對鐵路服務的熱誠。

港鐵每日接載五百萬人次出行，是香港交通運輸的骨幹。今次的展覽除了讓我們懷緬昔日香港鐵路的面貌外，亦提醒大家在繼往開來之時，更需要持續檢視其服務與提升質素，以達至行穩致遠，繼續成為世界前列的鐵路營運商，為香港、內地以至世界各地，帶來安全、可靠、高效的鐵路服務。