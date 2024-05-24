垃圾徵費｜民建聯倡暫緩稱執行困難難解　主流民意不支持8.1實施

政府兩次押後垃圾徵費後改為推行試點計劃，民建聯今日（24日）促政府暫緩垃圾徵費，但無建議押後的具體日期，僅表示希望有足夠時間先讓政府做好配套。民建聯提出多項減廢建議，包括設藍圖、加廚餘機及回收點，設「環保教育專項基金」推廣教育等。民建聯立法會議員陳恒鑌認為要暫緩計劃，皆因如垃圾徵費現階段實施與減廢所宣傳目標不符，目前實施只是徵費但未必做到減廢，對計劃如期實施有極大保留。



民建聯調查顯示不足2成市民認為應該如期8.1實施 65%不支持徵費

民建聯立法會議員陳學鋒稱，民建聯在4月5日至11日，以及5月6日至10日進行兩輪問卷調查，參與人數分別為810人及750人。他發覺兩次調查結果接近，均有約65%市民不支持徵費。

對於8月1日實施，不足2成市民認為應該如期實施，逾70%市民認為應該再押後或根本不應該實施。他表示，最大問題是缺乏足夠回收設施，以及造成經濟負擔，而綜合意見可見主流民意反對計劃如期實施，認為執法有困難、政府準備不足、經濟環境未如理想等。

被問及民建聯有否建議具體實施日期。民建聯立法會議員葛珮帆指，用者自付原則目的是節能減廢，暫緩到何時需要政府回答。

再被問及可否考慮無延期延後或轉一個方法減廢，而法例已經通過，再押後會否感覺推翻以前政策。陳恒鑌指不支持的市民認為回收設施不足夠，要令大眾容易接受、容易參與才是重點，希望暫緩計劃讓新增設施的空間更大，表示民建聯都不會認同政府甚麼都不做，但如果屆時做好設施、回收量不斷上升、參與度高，到時社會反彈不大可再檢討，法例要按實際、務實做事。

至於有前高官指「依家做不到以後好難做」。民建聯立法會議員何俊賢指，徵費是手段、要檢討，市民學習走環保是學習的過程，有壓力但不能有太大壓力，需要鼓勵市民。至於是否有人做錯，以致需要押後。葛珮帆稱，減廢無人做錯，只有是否足夠，懲罰性的動力不是唯一手段，應有其他手段令市民支持配合，如政府願意押後是「睇民意、聽民意」。