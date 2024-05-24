公務員加薪｜華員會建議低層加薪5.47%　中高層劃一加4.32%

薪酬趨勢調查委員會早前公布2024年薪酬趨勢調查結果，低層公務員薪酬調整淨指標為5.47%，中層4.32%，高層4.01%。華員會表示，考慮到薪酬趨勢調查淨指標、通脹、公務員士氣、整體經濟、政府財政等多項情況，建議2024至2025年度低層公務員加薪5.47%，中高層加薪4.32%。



華員會會長利葵燕。（資料圖片）

2萬個職位空缺 無形中慳不少薪金

華員會表示，公務員崗位有近2萬個空缺，缺額超過一成，無形中為政府節省不少薪酬開支。他們認為，公務員「加辛」之外亦要合理「加薪」，而且公務員薪酬調整是滯後於私營機構。

華員會強調，加去4年公務員薪酬調整幅度未能追上累積通脹，勒緊公務員薪酬調整的「褲頭」並非上策，合理加薪有助提振士氣，亦對挽留及招聘人才有正面作用。

他們又指，在薪酬趨勢調查時間內，社會並沒有明顯的特殊情況，認為能反映調查期內的私營機構薪酬調整常態，有重要參考價值。

多個公務員評議會確認的薪趨會調查數據（政府新聞處）

上調高層加幅 鼓勵中層爭取晉升

根據華員會的建議，高層公務員加薪幅度達4.32%，高過指標的4.01%。華員會解釋，多出0.31個百分點所需資源不多，但就能激勵高層級別，又可鼓勵中層公員努力工作爭取晉升。

華員會強調，明白政府財赤需要兩三年才能達至收支平衡，但強調勞動人口短缺之下，壓低加薪幅度不利政府挽留及競爭人才。