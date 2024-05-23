公務員加薪｜政府分批見工會　華員會：勒緊公務員褲頭非上策

公務員工會今日（23日）起分批與公務員事務局局長楊何蓓茵會面，反映對本年度薪酬趨勢調查結果的意見。最大工會之一的華員會會長利葵燕會後表示，明白政府面對財赤，但如果因此「勒緊公務員褲頭」非上策，除影響士氣，亦會在全港面對人手短缺情況下，影響招聘人才。華員會明日會正式向公務員事務局提交本年度薪酬調整的訴求。



利葵燕稱明白政府面對財赤，但指勒緊公務員褲頭非上策。（資料圖片）

利葵燕表示，現時公務員隊伍有近2萬個空缺，工作由現職公務員承擔，變相加辛，財政司司長陳茂波早前亦已表示，各政府部門將削減1%開支，同樣要現職公務員努力才可節省相關開支，加上政府推出很多新政策及新盛事等，皆要公務員「行多一步」，認為現時是合適時候，給公務員作合理薪酬調整。

她指，薪酬趨勢調查涵蓋的12個月時間，香港社會並無特殊情況或非常態的因素出現，認為指標值得重視及數字可靠，反映私營機構薪酬調整的狀況。她認為面對勞動力短缺，政府應制訂人口政策以增加勞動力，同時加速打造智慧型政府及智慧型香港。

政府早明言未必跟足指標調薪

上周公布的薪酬趨勢調查結果顯示，本年高、中、低層的薪酬趨勢淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。而公務員事務局常任秘書長梁卓文在公布薪趨會調查結果當日已明言，調查結果並非公務員調整的唯一考慮因素，還要考慮政府財政狀況、公務員士氣、本港經濟情況、生活費用變動和職方調薪要求，又強調加薪建議由特首會同行政會議拍板，行會未必完全按調查結果作調薪的決定。